Comparendos: ¿en cuáles situaciones no debo pagarlo?

Los comparendos son una orden formal de notificación para que el presunto contraventor se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción, según se estipula en el Código Nacional de Tránsito.

Es decir, son un mecanismo que se utiliza para que los ciudadanos de todo el territorio nacional transiten las vías con su repsectiva libertad, pero haciendo uso de las normas y cumpliendo con las leyes estipuladas por las autoridades de tránsito.

Las causas que pueden generar un comparendo pueden ser desde no respetar las señales de tránsito, no tener los papeles vigentes, transitar con pico y placa, exceder la velocidad, y todo lo estipulado en el Artículo 131 de la Ley 769 DE 2002.

Ahora bien, una práctica que es ilegal desde junio del año pasado es cuando se le adjunta un recibo de pago justo en el momento de recibir el comparendo. Es decir, si un oficial de tránsito lo multa inmediatamente, ese funcionario está incurriendo en una ilegalidad.

Según César Augusto Pinzón Correa, presidente de la Veeduría de la Movilidad, se logró que el Ministerio de Transporte aceptara que los comparendos no sean cobrados. Esto obedece a que son notificacione el comparendo no presta mérito ejecutivo por no ser esta su naturaleza.

Recuerde, los comparendos son una citación al presunto infractor para que este pueda ejercer su legitimo derecho a defenderse y contradecir ante las entidades correspondientes. Es así como la Ley ratifica que el comparendo no es objeto de prueba ni presta mérito ejecutivo de algún tipo.

Así las cosas, usted no debe pagar ningún comparendo sin antes acudir a la sitación notificada y hasta que se demuestre que es culpable de la infracción, sea cual sea. Pero si usted es conciente de que se saltó alguna norma de tránsito, puede aceptar la multa que acarrea el comparendo cuando la notificación llegue a su poder.

En caso de que no esté de acuerdo con el comparendo, podrá solicitar una Audiencia de Impugnación por medio de los canales de atención dispuestos por la Secretaría Distrital de Movilidad ( Centro de contacto de Movilidad ( 601 ) 364-94-00 opción 2/ Línea: 195 opción 4 ).

¿Quién determina la culpabilidad?

“La Superintendencia de Transporte, de conformidad con el Decreto 2409 de 2018, cuenta con la función de ejercer la inspección, vigilancia y control sobre los organismos de apoyo al tránsito, los organismos de tránsito y las autoridades de tránsitos. En razón a ello, si usted conoce de hechos que sean susceptibles de investigación y sanción por parte de esta entidad, se le invita a que allegue los hechos de manera clara junto con las pruebas que reposen en su poder, a efectos de evaluar el mérito para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del vigilado”, detalla el docuemnto oficial que explica las normativas.

Así las cosas, es el Estado quien decide si usted debe o no pagar una multa cuando se analice el caso. Es decir, todos los notificados con un comparendo están cobijados por el principio de presunción de inocencia y el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

Las secretarías de movilidad, la policía o los guardas de tránsito son los encargados de aportar las pruebas para establecer la culpabilidad del conductor o peatón y su respectiva sanción.

Dato: Ningún ciudadano está obligado a presentar pruebas en este proceso.