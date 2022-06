Conductor elegido: ¿cómo funciona y quién lo regula?

El conductor elegido es un servicio que surgió en Bogotá debido a la necesidad de ofrecer una solución a la problemática de la alta tasa de accidentalidad por causa de ingerir alcohol y conducir vehículos, según detalla Lucía Bastidas, concejal de la capital.

Esto inició en el 2005 y en el 2011 se consolidó mejor el proyecto. Inicialmente era prestado por las aseguradoras y, con el paso del tiempo, se ha presentado una inclusión de entidades privadas, particulares y principalmente empresas. Esto debido a la necesidad de dar una solución a quienes no contaban con pólizas de seguro que prestaran el servicio y aquellos que preferían tomarlo de una manera más ágil y rápida.

¿Cómo funciona?

Actualmente es muy sencillo solicitar este servicio. Si usted sabe que va a ingerir licor o ya se encuentra pasado de tragos y tiene su vehículo en el lugar, lo mejor es que pida un conductor elegido por su seguridad y la de los demás.

La entrada en vigencia de la ley 1696 del 19 de diciembre de 2013, mediante la cual se sanciona a conductores que manejan bajo los efectos del alcohol, llevó a muchos conductores a recurrir a este servicio, pues quieren evitar la pérdida de la licencia de conducir (ya sea por 1 año o de forma definitiva), la inmovilización del vehículo, pagar una multa que asciende desde los 90 salarios mínimos diarios legales vigentes SMDLV), hasta 1.440 (SMDLV) y en caso de accidente con lesionados, puede resultar incluso en un proceso penal que puede terminar por pagar con cárcel.

Si está interesado en pedir un conductor elegido, puede reservarlo por vía telefónica o por whatsapp, allí indique al operador la hora y lugar que desea programar. Por lo general, al conductor elegido lo transporta un motorizado, quien, a su vez, le brindará seguridad como acompañante escolta.

Una garantía del servicio es que el conductor dejará su vehículo parqueado en su vivienda.

Respecto al precio, dentro de las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Manizales, oscila entre 60.000 y 70.000 pesos, para los trayectos entre ciudades varía según la distancia. Asimismo, el valor varía si hay que hacer más paradas en el camino.

Ya no son las aseguradoras las únicas en brindar este servicio, actualmente hay empresas que se dedican a ofrecerlo de una manera personalizada y más rápida.

Además, existen empresas de conductor elegido particular capacitados para ofrecer este servicio tanto a quienes pagan a las aseguradoras, así como a los que no están afiliados a estas entidades, pero no desean esperar para poder reservar el servicio.

Vale recordar que el conductor elegido particular se cobra directamente por servicio, entre las modalidades de pago están: el pago en efectivo y pago online.

Si usted prefiere una entidad privada, allí puede solicitar lo siguiente:

Programar a la hora que desee incluso hasta con 15 minutos de anticipación en horas de baja demanda

Realizar paradas adicionales, teniendo en cuenta que estas tienen tarifa adicional

Contratar el servicio de conductor elegido para largas distancias incluso entre ciudades

¿Quiénes se pueden postular para trabajar como conductores elegidos?

Si está interesado en adquirir el trabajo como conductor elegido, debe tener en cuenta que cada entidad solicita sus propios requisitos. Sin embargo, entre lo más común, puede encontrar que le pidan cumplir con los siguientes aspectos:

Tener la experiencia necesaria para conducir cualquier tipo de vehículo

Un nivel alto en la prestación de servicio al cliente

Tener disponibilidad para trabajar en horarios nocturnos

Tener la paciencia necesaria para transportar personas ebrias

Deben tener su documentación al día

Contar con compañero en moto o vehículo para su desplazamiento

¿Quién los regula?

Según lo que explicó la concejal Lucía Bastidas, este servicio no ha podido ser regulado, pues en Colombia no está contemplado como un servicio de transporte.

Es decir, no existen términos formales de un contrato con los elementos esenciales que ha contemplado el Ministerio de Transporte como son la obligación de conducción, medio de transporte que debe ser suministrado por la empresa debidamente habilitada para este servicio, precio y plazo.

En ese sentido, el Ministerio contempla este servicio como un contrato de prestación de servicios. “El propietario de un automotor está ejerciendo su libre locomoción y transita por la ciudad y este solicita apoyo o ayuda de un tercero, que puede ser incluso un familiar, por lo que habla de un asunto civil en el que no tiene competencia para reglamentaria”, detalló la concejal en un comunicado.