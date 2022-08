Conductores de carros y motos en Colombia podrían pagar más, según Minhacienda

José Antonio Ocampo, ministros de Hacienda, ha estado realizando anuncios importantes respecto a las medidas que tomará el nuevo gobierno respecto al pago de deudas y afrontar el déficit actual.

Según señaló el ministro, este año la inflación en Colombia va a terminar mucho más alta de lo que sugirió José Manuel Restrepo, el exjefe de esa cartera, hace un tiempo (8,6 %).

(Además: Impuesto de vehículos: ¿dónde pagarlo si la placa no es de Bogotá?).

Ocampo aseguró que todas las condiciones están dadas para que el dato real quede por encima de dicha estimación inicial.

Aunque el Gobierno Duque aseguró que hubo un incremento en el crecimiento económico (PIB) del país en el segundo trimestre de este año, que fue del 12,6 %, Ocampo asegura que este dato solo corresponde a la recuperación de la pandemia, pues la cifra real de crecimiento de la economía durante el periodo de gobierno anterior solo llega al 3 %.

(Le recomendamos: Así puede verificar quién es el propietario de un vehículo en venta).

El ministro insiste en que la reforma tributaria es de gran importancia para el país, pues busca 25 billones de pesos adicionales. Entre dichos anuncios, también hizo uno que afecta directamente al sector de la movilidad: los precios de la gasolina y otros combustibles.

Según los datos presentados por el ministro, hay un déficit de 37 billones de pesos por el caso del Fondo de Estabilización de precios de Combustibles, situación que terminará en una decisión para subir los valores de la gasolina y otros combustibles.

“El año entrante, de acuerdo con esa estimación, tendríamos un déficit de 28 billones a no ser que comencemos a aumentar fuertemente los precios de los combustibles”, explicó Ocampo en el Congreso de la República.

(Siga leyendo: Medidas cautelares en los vehículos: ¿qué son y cómo funcionan?).

Vale destacar que actualmente Colombia ocupa el tercer precio por litro de gasolina más económico de América Latina. Solo nos sobrepasan Ecuador y Argentina.

El costo más bajo está en Venezuela (US$ 0,02 por litro), seguido de Bolivia (US$ 0,54) y Colombia (US$ 0,60); sin embargo, en esta parte de la región se vende la gasolina por galón, Según el portal Global Petrol Prices.

(Le puede interesar: Impuesto de vehículos: ¿cómo descargar la factura de un carro adquirido por leasing?).

Los anuncios de Ocampo han ocasionado divisiones en la bancada del Gobierno. Por ahora, algunos representantes buscan llegar a acuerdos que no vayan a afectar negativamente los bolsillos de los colombianos.

Más noticias

- Adolescente diseñó un motor eléctrico que podría revolucionar la industria

- Tesla Model 3 fue sometido a pruebas de seguridad y el piloto automático falló

- GMC Canyon, la todoterreno es presentada oficialmente