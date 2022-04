Desfogue: correo de nuestros lectores sobre temas 'no mecánicos'

Abusos con los ledes

“He notado con gran preocupación la instalación de luces ledes en cualquier tipo de vehículo, pero también la variedad de bombillos, tipos, colores y estilos que hacen ver un simple auto como si fuera un pesebre lleno de luces rutilantes, destellantes, alumbrando para todas partes, encandilando (luces medias que parecen plenas a toda hora) aduciendo que “alumbran una berraquera” y lo que ocasionan realmente es fastidio para el que va delante o el que viene en una vía doble. Sería bueno que se fijaran en eso; instalen bombillos que realmente enfoquen y no boten un chorro de luz al unísono sin hacer lo que realmente se necesita”.

Julio Eduardo López Caita.

R./ Tiene toda la razón y muchas veces hemos escrito e insistido para que la autoridad desmonte todos esos pesebres rodantes, cuyas luces son antirreglamentarias según el Código de Tránsito. Pero… nada pasa y todo sigue igual. Cabe anotar que, en muchos casos, esos nuevos ledes y en general las últimas luces no funcionan en lámparas antiguas que no están hechas para manejar el haz de esas luces y es más lo que molestan que lo que alumbran el camino.

Aviones vs. Autos

“Si se pudiera hacer un pique entre, por ejemplo, un Boeing 787 contra un carro de 320 caballos en la carrera de despegue (desde 50 km/h para arriba), ¿cuál ganaría? ¿Cuál será la aceleración de un avión de esos? Sé que hay muchas variables: peso al momento del despegue, altura, si está con tanques llenos de gasolina etc., pero en condiciones normales, ¿cuál es más rápido? He buscado en YouTube si han hecho esa prueba, pero no he encontrado nada”.

Juan Rodrigo Zárate.

R./ Han hecho muchas pruebas de ese tipo. De entrada, dos cosas: 320 caballos no es una cifra que convoque resultados a favor del automóvil. Y un 787 es una “marrana” al acelerar porque es un avión muy grande y pesado. Han picado F1 contra jets de combate, superbikes y supercarros. En general, el automóvil arranca más rápido en pocos metros iniciales, pero al final el avión podría ganar, salvo porque hay un problema y es que, por ejemplo, un F16 o un jet comercial despegan entre las 150 y 200 millas por hora, y tienen que hacerlo porque de lo contrario ya no alcanzan a frenar en la pista restante, por lo tanto, para estas pruebas no pueden usar todo el potencial que tienen. Un último episodio de estos ensayos se dio hace pocos años en Turquía entre un F1 del 2015, un F16 y una moto Kawasaki especial que se movió con 310 caballos y un Tesla Model S. En la pura salida ganó el Tesla, pero al final de los 400 metros se impuso la moto por mínima diferencia sobre el F1, y el F16 los pasó, pero volando. Seguro en YouTube hay muchas notas al respecto.

Cambio de placa

“No he logrado encontrar respuesta. ¿Ustedes saben si puedo cambiar la placa de un carro de par a impar?”.

Javier Arias.

R./ No es posible por ley. El vehículo muere con la placa con la cual nace. Si fuera viable, imagínese la cantidad de procesos que se harían para ajustar los carros al pico y placa.

Desconfianza en lo propio

Desde hace varios años, en todas las bombas donde me surto de gasolina, siempre me preguntan si le voy a aplicar aditivo; ante esto siempre digo que no por consejo de varios mecánicos que me dicen que no es necesario y que no confían mucho en la calidad de esos productos. Pregunto: ¿Cuál es su opinión al respecto?

Mario Navarrete.

R./ No es consecuente que una estación de servicio que provee los combustibles y aceites de una marca ofrezca productos adicionales para “mejorarlos”, cuando las especificaciones de los productos que expende son las correctas y suficientes. Ofrecer complementos desdice de lo que venden como producto principal y homologado. El aditivo comprobado para subir el octanaje de una gasolina es aplicarle algunos galones del nivel superior, es decir mezclar con extra. Pero eso aplica solo para motores que de verdad lo requieren por su diseño y especificaciones, que son una enorme minoría. En aceites, igual: las características del lubricante que correspondan a lo que dice el manual del carro son suficientes y no deben revolverse porque puede haber incompatibilidades entre las formulaciones del aceite de base y el producto adicional.

Jabón o detergente

“Interesante su comentario en la sección ‘Por qué’ sobre el uso de los líquidos para los lavavidrios de los carros y las diferencias entre jabones y detergentes. Pero me queda la duda sobre por qué dice que se manchan las pinturas, por ejemplo, con un jabón para vidrios o loza, que parecen ser los indicados”.

Efraín Durán.

R./ Lo que pasa es que los jabones y detergentes remueven la mugre, pero necesitan dispersarse con agua corriente, como sucede en los lavamanos, lavaderos, etc. En el carro, andando, no hay forma de tener agua limpia para hacer este proceso de lavado o remoción del detergente con la mugre, por lo tanto, estos residuos del líquido van a dar a la pintura y pueden mancharla.

Restomod eléctrico

“¿Es posible convertir a eléctrico mi carro Citroën Xsara 2, modelo 2004, motor 2 litros, caja secuencial? ¿Con cuánta autonomía puede quedar? ¿La caja se puede conservar? ¿Mantiene el diseño total del vehículo? ¿Costo de la conversión?”. José Sánchez.

R./ Eso no es tan fácil. Hay que importar motor, baterías, convertidor, refrigeración de la batería, sistema de carga del circuito secundario de 12 voltios, cableados, computador probablemente, etc. Además, lo ideal es que exista el kit justo y exacto para ese carro usando la caja actual, ejes, frenos, etc. y no tener que comprar pieza por pieza y hacer el montaje. Puede conservar la caja, es lo mejor por costos y la mayoría de los kits se acoplan a la unidad de transmisión del carro para evitar hacer artesanalmente el acople entre el motor eléctrico y el diferencial. Cuando se usan las cajas del vehículo, quedan operativas en un solo cambio o dos porque el torque del motor eléctrico permite que arranque y ande en cualquier relación. La autonomía dependerá de cuánta plata invierta en las baterías, el tamaño de las mismas y el espacio que haya en el carro para acomodarlas sin afectar su baúl o lugar para los ocupantes de manera importante. Esas conversiones básicas, cuando existe el kit, costaban alrededor de 50 millones de pesos, prepandemia, por barato. Cada día aparecen en venta más opciones para esta operación, pero las enfocan en modelos más masivos o en autos antiguos cuyos componentes originales no están buenos o no se consiguen. Es una tendencia que ahora llaman “restomod”.

