Después de tres intentos, abrió el Salón del Automóvil de Nueva York

Tras dos años de inactividad por la pandemia del covid 19, hoy abre sus puertas al público el Salón del Automóvil de Nueva York (NYIAS), una de las muestras de la industria automotriz más importante de los Estados Unidos y del mundo.

En esta oportunidad el NYIAS tiene una connotación especial, después de tres aplazamientos, marca el inicio de la recuperación de una industria golpeada por los daños colaterales de la pandemia como la escasez de microprocesadores, la crisis de los contenedores y más recientemente, la invasión rusa a Ucrania.

De esta manera, el Salón de Nueva York es uno de los grandes que marca el paso frente a otros que vivieron la misma situación: el Salón de París, el de Múnich, Detroit o el Salón del Automóvil de Tokio.

Como es habitual en este tipo de eventos, el Salón de Nueva York 2022 tuvo sus primeros visitantes los días 13 y 14 de abril, la prensa especializada de todo el mundo estuvo en el Javits Center, sede del NYIAS, para poder conocer de primera mano los últimos lanzamientos de las marcas.

Este año el Salón de Nueva York apuesta en su muestra por los nuevos modelos destinados a Estados Unidos como Toyota Sequoia y Jeep Grand Cherokee L, aunque también hay espacio para otras propuestas de marcas que buscan un espacio en el competido mercado estadounidense.

El show de los eléctricos

El NYIAS también es el escenario para conocer el ganador de los premios World Car of the Year, que tras un proceso de selección deja tres finalistas para el Auto del Año 2022, con una curiosidad, los tres son eléctricos, el Ford Mustang Mach-E, Kia EV6 y Hyundai Ioniq 5.

En los alrededores del Jacob Javits están dispuestas tres pistas de pruebas en las que los asistentes pueden tener contacto con varios modelos ciento por ciento eléctricos, entre estos, Chevrolet Bolt, Indi EV's Indi One, Kia EV6 (Car Of The Year 2022 en Europa), Nissan Leaf, VinFast VF8, Volkswagen ID4 y Volvo XC40 Recharge, todos disponibles para pruebas.

Entre las principales novedades del NYIAS están el Indi One y el Deus Vayanne. La compañía californiana Indi ofrece este SUV con autonomía eléctrica para 482 kilómetros, mientras que la austriaca Deus presenta un hypercar de altísimas prestaciones.

Hyundai Palisade 2023

Chrysler estrena su nueva visión del Airflow Concept. Kia debuta con el Telluride (un SUV de siete plazas), y su hermana coreana Hyundai hace lo propio con el Palisade, mientras que Toyota presenta su deportivo de 300 HP, el Corolla GR. Ford, por su parte, tiene para los amantes del 4x4 el nuevo Bronco Raptor.

Y entre las curiosidades, está en exhibición el Lincoln Continental Mark II de 1956 que perteneció a Elvis Presley, una joya que habitualmente está expuesta en el museo de Graceland, en Memphis (Tennessee), que sale esta vez de su casa con motivo de la celebración del centenario de la marca Lincoln.

A propósito de historia, también está en el Salón de Nueva York el Studebaker Eléctrico de 1909 como tributo al redescubrimiento de la electrificación en los carros. Y los amantes del Ford GT40 pueden ver el prototipo original que se presentó en 1964 y la edición 2022 del Ford GT Holman Moody Edition.