Diferencias entre SOAT y el seguro todo riesgo

Ya es conocido que en Colombia la ley estipula que todos los propietarios de un vehículo deben adquirir la póliza del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito.

Sn embargo, este no es el único que existe, también se puede adquirir el seguro todo riesgo. Pese a esto, es común que las personas no tengan claras las funciones de ambas pólizas. Debido a ello, en muchas ocasiones, cuando ocurre un accidente, no saben qué hacer o a dónde acudir.

SOAT

Este es un seguro obligatorio que cubre la atención médica en el caso de haber víctimas en un accidente, gastos médicos, la muerte de los implicados, incapacidad permanente, costos funerarios y de transporte.

En caso de verse involucrado en un accidente, usted podrá acudir a cualquier hospital, clínica o centro de salud del país. Estas instituciones lo deben atender sin ningún costo.

Sin embargo, este no cubre los daños que sufra su vehículo ni el del tercero o la propiedad de terceros. Solamente tienen amparo las personas que sean víctimas del accidente de tránsito.

Seguro todo riesgo

Por otra parte, el seguro todo riesgo es una póliza que se adquiere de forma voluntaria y se realiza con la aseguradora de su preferencia.

Esta cumple con el fin de proteger su vehículo de choques, robos, pérdidas por daños, daños en propiedades, víctimas o lesionados en un accidente.

Asimismo, la compañía aseguradora responderá a los involucrados y propiedades, es decir, que el Seguro todo riesgo también cubre pérdidas de objetos materiales

Así las cosas, la principal diferencia entre el Soat y el Seguro todo riesgo es que el primero es una póliza obligatoria y el segundo es voluntario, pero son complementarios.

