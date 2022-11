Dos gigantes de la industria se suman a la 'retirada' de Twitter

Empezaron a sentirse las consecuencias de la compra y toma del liderazgo de la red social Twitter por parte de Elon Musk, CEO de la marca de carros eléctricos Tesla, pues dos gigantes de la industria automotriz mundial anunciaron su retiro de la red social.

Primero fue General Motors a finales de la semana pasada y hoy se le sumó Volkswagen al anuncio de que dejarán de pagar pauta publicitaria en la red social porque consideran que al estar Elon Musk al frente de Twitter no son claras las políticas futuras y habría conflicto de intereses al ser competidores en el segmento de vehículos eléctricos.

Pausas temporales

Así como General Motors con Chevrolet, Cadillac y Hummer, el grupo Volkswagen recomendó a las marcas del grupo pausar la publicidad paga en Twitter hasta nuevo aviso. Esto quiere decir que se detiene la inversión publicitaria en Twitter por parte de Audi, Cupra, SEAT, Ducati, Skoda, Lamborghini, Porsche, Bentley y por supuesto, de la firma alemana Volkswagen.

Ambos fabricantes no serían los únicos en sumarse a este movimiento de ‘abandono’ de la red social Twitter, pues muchos no ven con buenos ojos que uno de sus competidores en el segmento de vehículos eléctricos esté al frente de este medio de comunicación. Y el panorama parece empeorar, pues ya no hay firmas que no estén en la ‘carrera del auto eléctrico’.

Volkswagen ID.4

El ‘origen del miedo’

Elon Musk compró recientemente Twitter por una cifra de 44 mil millones de dólares.

Luego de una compra ‘casi obligatoria’ y antes de ser llevado a juicio, Musk anunció que haría un ‘revolcón’ total en la firma.

Esto se acompañó del despido de directivos de Twitter y el anuncio de despidos masivos de empleados que comenzaban a partir de hoy 4 de noviembre.

Musk al mismo tiempo anunció un cambio en la política de expresión de Twitter, sin restricciones, pues el CEO de Tesla se declaró como un "absolutista de la libertad de expresión", lo que de inmediato causó reacción porque la plataforma no impediría los ‘trolls’ y los discursos de odio.

En su más reciente trino de hace un par de horas, Elon Musk aseguró que Twitter tiene masivas pérdidas en ingresos y le achacó la culpa a grupos de activistas:

DATO

Por ahora se desconocen las pérdidas que tendrá Twitter por la pausa en las inversiones publicitarias de estas empresas, pero un buen indicativo es que desde que Elon Musk asumió la compañía hace una semana, los precios de las acciones han caído un 8,75 por ciento.