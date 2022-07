El BMW 3.0 CSL 2023 podría verse parecido a esto

La semana pasada veíamos que para el cierre de la celebración de su aniversario 50, BMW M está preparando un deportivo basado en el nuevo M4 CSL e inspirado en el clásico 3.0 CSL, y que se presentaría hacia finales de año como el modelo más caro y exclusivo de la marca hasta el momento. Ahora, unos renders nos muestran cómo podría verse.

Tomando como base las pocas imágenes que la marca ha mostrado de este futuro modelo, al que usualmente se está llamando el 3.0 CSL 2023 mientras se conoce cuál será su nombre oficial, los diseñadores de Kolesa nos dan una aproximación de lo que podría llegar a ser el diseño final de este carro.

BMW 3.0 CSL 2023, render Kolesa

Entre los principales detalles que distinguirían a este nuevo 3.0 CSL del BMW M4 CSL que tomará como base, están una parrilla más pequeña y menos controversial, y algunas extensiones, pliegues y alerones que toman la inspiración del 3.0 CSL clásico. Y efectivamente, los renders de Kolesa muestran precisamente.

Sin embargo, debo decir que si bien es claro que no se trata de nada definitivo, lo que se ve en estos renders no parece nada prometedor en términos de diseño. Por supuesto no al extremo del “llamativo” XM pero tampoco algo que a primera vista podamos llegar a llamar “bonito”. Al menos la parte trasera es un poco más interesante.

BMW 3.0 CSL 2023. Foto espía: Carscoops

De cualquier forma, el manejo sería lo que salve la patria según lo que se ha rumorado hasta momento, pues se habla de que el motor S58 será llevado hasta algo cercano a los 600 caballos de potencia, manejados por una transmisión manual de seis marchas y llevados a la vía únicamente por las ruedas traseras.

Ojalá al menos una de las características de este futuro BMW 3.0 CSL sea realmente llamativa e interesante pues volviendo a los rumores, de alguna forma tendrían que respaldarse los cerca de 750.000 euros que costaría cada una de las solo 50 unidades que se fabricarían de este carro.