El Corvette se convertiría en una marca independiente en 2025

General Motors estaría planeando lanzar Corvette como una nueva marca independiente en 2025, con un cupé de cuatro puertas y un SUV eléctricos como sus primeros modelos, según indica un reporte de Car and Driver. Utilizando la plataforma Ultium de vehículos eléctricos, estos modelos recibirían la deportividad y virtudes que siempre han caracterizado al Corvette.

Esto haría parte de un plan de capitalizar el potencial del Corvette como marca, que como primer paso tendría el lanzamiento de nuevas versiones de este deportivo como el híbrido (E-Ray), el ZR1 y por supuesto una variante totalmente eléctrica. El segundo paso sería el lanzamiento de la nueva marca Corvette.

Citando a una fuente que habría visto las primeras propuestas de los Corvette cupé cuatro puertas y Corvette SUV, Car and Driver dice que estos no serán “copias de nada” sino “pureza emocional encapsulada”… lo que sea que quiere decir eso. También agregan que “el paquete mecánico aparentemente incluirá baterías de alta densidad energética, software súper rápido, un concepto de refrigeración patentado, paquete topográfico escalonado, componentes miniaturizados, inversores ultra eficientes, motores eléctricos de altas revoluciones, sistema eléctrico de 800 voltios con capacidad de carga de 350 kW, transmisión de dos velocidades, frenado por cable eléctrico (brake by wire), dirección multi modo en las cuatro ruedas y control vectorial de torque.

Chevrolet Corvette Z06 2023

Lanzar un cupé de cuatro puertas y un SUV eléctricos que contengan los valores que han caracterizado al Corvette les darían dos de sus atributos: exclusividad y lujo, lo cual combinados con un estilo distintivo y reducido volumen de producción terminarían por convertirlos en vehículos muy atractivos para el mercado.

A primera vista la idea de convertir al Corvette en una marca independiente que contenga otros tipos de vehículos diferentes a un deportivo podría sonar como un sacrilegio, pero desde el punto de vista del negocio y la posibilidad de capitalizar un nombre tan emblemático como este, la situación es distinta. Y el riesgo no parecería alto; no es sino ver la respuesta que han tenido fabricantes como Porsche, Lamborghini y hasta Ferrari con el Purosangue.