El Volkswagen Gol Last Edition llega a Colombia

Presentado oficialmente hace unas semanas luego de varios rumores, el Volkswagen Gol Last Edition es una edición especial limitada a solo 1.000 unidades para conmemorar la despedida de este modelo, que será descontinuado luego de 42 años de producción en Brasil. 350 unidades de esas se repartirán entre varios mercados de la región, incluyendo a Colombia.

Al preguntar directamente con el representante de la marca sobre la posible comercialización de esta versión en el país nos contestaron que no tenían “confirmación oficial de la llegada del Gol Last Edition”, pero en la página web de Volkswagen Colombia ya se encuentra debidamente anunciado, acompañado por su correspondiente ficha técnica que devela un dato interesante pero esperado respecto a su motorización.

Volkswagen Gol Last Edition en Colombia

Como era de suponerse, el Volkswagen Gol Last Edition se ofrece en Colombia con el mismo motor 1.6 litros de 8 válvulas y 99 caballos de potencia de las demás versiones que ya conocemos, y no con el 1.0 litros con el cual se anunció para el mercado brasilero donde sus 650 unidades ya están agotadas. Curiosamente en ninguna de las páginas de los otros países donde también sería comercializada hay información publicada sobre esta versión.

Volkswagen Gol Last Edition en Colombia

Fuera del apartado mecánico, el Volkswagen Gol Last Edition llega entonces a Colombia con todas las señas que lo diferenciarán como esta edición especial conmemorativa: el color rojo de la carrocería con sus diferentes apliques y terminaciones en negro, marcación especial, la placa numerada en el tablero frente al pasajero, el tapizado específico, entre otras.

Según pudimos establecer directamente con un concesionario, el Volkswagen Gol Last Edition se ofrece en Colombia por 75 millones de pesos. Sin embargo, por el momento no tenemos el dato de cuántas unidades en total estarán disponibles a nivel nacional; actualizaremos esta nota una vez tengamos la información.

Volkswagen Gol Last Edition 2023

Por otro lado, el Volkswagen Polo Track, que fue presentado en simultáneo con el Last Edition como el modelo que reemplazará al Gol, aún no ha sido confirmado para Colombia. Según la respuesta que nos dio el representante de la marca, no hay claridad sobre “cuáles son los siguientes pasos de este segmento de vehículos en el mercado. Se anunciará pronto”.

Con esto, pensaríamos que si la estrategia es no abandonar este segmento, no nos extrañaría que el Volkswagen Polo Track sea uno de los principales lanzamientos de la marca el próximo año, y uno que podría ocurrir más temprano que tarde. Con el fin de producción del Volkswagen Gol y el Voyage programado en Brasil para finales de diciembre (su línea de producción será tomada por el Polo Track), no sabemos hasta cuándo habrá disponibilidad de estos dos modelos en Colombia.