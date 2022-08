El Volkswagen que terminó siendo un Kia

En 2007, cuando era responsable de diseño de los mercados emergentes, el diseñador Luiz Veiga tuvo la idea de crear una especie de SUV compacto utilizando las bases del pequeño Fox, un modelo que estaba convencido de que sería un éxito en ventas en mercados como el latinoamericano y el asiático. Sin embargo, el desenlace de la historia fue distinto.

A través de su cuenta de Instagram, Veiga compartió unas imágenes del “fondo del baúl” de sus recuerdos, que muestran una maqueta de lo que pudo haber sido este vehículo de Volkswagen que ni siquiera llegó a recibir un nombre. Y de inmediato vemos que, a pesar de ser un vehículo totalmente desconocido, nos resulta bastante familiar.

Visto desde el frente este Volkswagen nos muestra una ‘cara’ de la marca que se identifica por la parrilla y el emblema con un diseño muy de la época, al igual que los rines que serían los mismos del Fox de ese entonces. La carrocería con buen despeje al suelo y unas formas cuadradas ‘redondean’ lo que usualmente la gente buscaba en un vehículo de este tipo (recordemos, por ejemplo, a la Ford EcoSport).

Volkswagen Fox SUV, estudio de diseño de Luiz Veiga

Pero entonces pasamos a verlo de lado y desde atrás y de inmediato dejamos de sentirnos de estar frente a un Volkswagen y más bien frente a un Kia. Como bien menciona Veiga en su publicación, al parecer ‘estaba muy adelantado a su tiempo’ y como a Volkswagen no le interesó la idea, esta terminó en manos de Kia.

Veiga agrega que entonces después de esto fue que Kia lanzó el Soul, que debutó en el Salón de París de 2008, con un diseño que por supuesto no puede esconder sus similitudes con su Volkswagen. Sin embargo, no sobra recordar que Kia ya venía trabajando en ese modelo y en 2006 ya habían presentado un primer concepto que, hay que decir, no cambió mucho en su proceso para llegar a producción.