El arte de abandonar súper carros

El panorama de valiosos y exóticos vehículos abandonados no es una escena del todo desconocida en el mundo de los carros, pero no por eso deja de ser dolorosa. Hemos visto noticias de súper deportivos abandonados en Dubái y “uno que otro” carro de la colección del Sultán de Brunéi en condiciones lejos de ser ideales, pero las más recientes imágenes de un escenario de este tipo son las más llamativas hasta el momento.

Y por fortuna tampoco son reales. Desde hace unos días han circulado en redes imágenes de algunos Lamborghini, Ferrari o Bugatti en lo que sería un estado de abandono total, cubiertos por una densa capa de polvo y mugre en el mejor de los casos. Todo esto es obra de un artista digital conocido como The Dizzy Viper, por su cuenta de Instagram.

A través de su cuenta este artista ha logrado dar una vista bastante realista a lo que serían exóticos súper deportivos que estarían abandonados desde hace décadas, esto último siendo el primer indicio de que no estamos ante imágenes reales pues carros como el McLaren Senna, Lamborghini Sián, Bugatti Chiron o Ferrari LaFerrari no han cumplido ni la primera.

De cualquier forma, estas imágenes no dejan de ser llamativas precisamente por el realismo que su autor ha logrado darles pero con el motor de combustión en una aparente recta final no se nos haría extraño que, lamentablemente, en un futuro lleguemos a ver alguna de estas piezas en un estado similar. Esperamos que no.

