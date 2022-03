El nuevo Citroën C3 2023 se presentará entre abril y mayo

Desde el año pasado cuando fue anunciado oficialmente sabíamos que en este 2022 llegaría el nuevo Citroën C3 fabricado en Brasil para nuestra región y desde esta segunda mitad de marzo ya comenzó su producción en la planta de Porto Real. Además, ya sabemos cuáles motores harán parte de su oferta, variando según el mercado.

Citroën C3 2023 hecho en Brasil

Según la página brasilera Autos Segredos, para el mercado brasilero el Citroën C3 2023 tendría disponibles el motor Firefly de 1.0 litros para las versiones de entrada y el 1.6 16V del grupo PSA para las versiones tope. El primero tendría la misma configuración que en el Fiat Argo, con 71 caballos de potencia y caja manual de cinco marchas, en tanto que el segundo marcaría 115 caballos con opción de caja manual de cinco o automática de seis.

Por su parte, para el mercado argentino se espera que el Citroën C3 2023 monte el mismo 1.2 Pure Tech del Peugeot 208 para las versiones de entrada, de tres cilindros con 82 caballos y caja manual de cinco, y que las tope compartan el mismo 1.6 ya mencionado. Al menos en Brasil el nuevo C3 sería comercializado en las versiones Live 1.0, Feel 1.0, First Edition 1.0, Feel 1.6, Feel 1.6 Pack AT, First Edition 1.6 AT.

Habiendo iniciado su producción, el lanzamiento del nuevo Citroën C3 2023 podría darse entre abril y mayo, con Brasil y Argentina siendo los primeros países en recibirlo. Para el caso de Colombia, su llegada podría tardar poco más y aún no se sabe con cuáles motorizaciones pero en todo caso su lanzamiento sería este mismo año; una vez tengamos respuesta por parte de los representantes de la marca, actualizaremos este espacio.