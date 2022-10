Equipos de confort o seguridad que se pueden instalar fuera del concesionario

Perder la garantía

Quisiera saber qué efectos tiene el bajar la caja, la transmisión y la suspensión a un vehículo nuevo que se encuentra en garantía. ¿Puede tener algún tipo de inconveniente mecánico a futuro?

José Ferney.

R./ Cualquier intervención que usted haga en el vehículo, bien sea para reparaciones o para cambiarle componentes o reglajes, por fuera del taller oficial de la marca anula de inmediato la garantía, sin lugar a reclamaciones. Más allá de eso, si asume el riesgo de hacer cosas por su cuenta, el resultado dependerá de la calidad del trabajo y la lógica de la intervención. Si se trata de trabajos que hace el concesionario, deberían quedar bien y corregir las fallas que los ameritaron.

Airbags y ABS

“Tengo un i35 Elantra 2013. Debido a los costos, a la hora de la venta, les quitan los sistemas de seguridad que hoy día son obligatorios como el ABS o los airbags. Mi pregunta es la siguiente: ¿Se pueden instalar los airbags o frenos ABS?”

Ricardo León Mejía

R./ Actualmente a los carros no les pueden quitar esos sistemas porque son obligatorios para ser homologados. Los que no los tuvieron en su momento muy difícilmente podrían ser objeto de estas actualizaciones, porque son equipos electrónicos y mecánicos muy sofisticados y específicos de cada carro, modelo y año para que sean realmente confiables. Hay productos en almacenes de repuestos, pero no es seguro que ofrezcan la protección debida, pues estos, además de las partes en sí, deben interactuar con los computadores del vehículo que, a su vez, deben tener residentes todos los programas pertinentes, con sensores especiales, cableados, transmisión de datos y muchas arandelas. La única forma teóricamente segura sería con las partes originales, pero es improbable conseguirlas completas.

Aire acondicionado adicional

“¿Se le puede instalar el sistema de aire acondicionado a un Chevrolet Aveo que de fábrica no lo trae? ¿Se afecta en algo el funcionamiento general del vehículo, como potencia, rendimiento y fallas en la marcha mínima?”.

Juan López Salas.

R./ Existen sistemas genéricos que se pueden poner, o tratar de conseguir alguno original de un carro de esos deshabilitado. Si la instalación es correcta, no tiene problemas, y menos con los equipos originales, que habría que buscarlos usados. Obviamente, cuando lo conecte tomará unos cuantos caballos del motor para mover el compresor y aumentará un poco el consumo de gasolina y debe tener todos los elementos para compensar la aceleración en mínima.

Asistente de arranque en pendientes

Asistente en pendientes

“¿Qué es el asistente de arranque en pendientes? ¿Se le puede adaptar a un carro que no lo traiga de fábrica? ¿Las cajas automáticas lo tienen?”.

Julio César García.

R./ Ese no es un accesorio de comprar y atornillar. Es un sistema que tiene su base en unos sensores de inclinación, cuya información la procesa el computador que activa los frenos. Las cajas automáticas no tienen ese sistema. Lo que pasa es que el convertidor de torque sostiene parcialmente las revoluciones del motor del carro, pero si hay mucha pendiente o peso, este se rueda de todas maneras. Si fuera así, no lo ofrecerían como un sistema adicional y relativamente nuevo en los vehículos. Ese mismo principio a la inversa controla también la velocidad en bajadas pronunciadas, especialmente en los 4x4. Por consiguiente, no sería fácil instalarlo en un carro, pues además de las partes logísticas, necesita todo el complemento del software y acciones en los frenos.

Espejo electrocrómico

Espejo electrocromático que se murió

“Tengo un Mercedes E240 W211 con retrovisor interior electrocromático. En la Mercedes me dicen que hay que ponerlo nuevo, pero es demasiado costoso. El espejo se quedó oscuro y no aclara para poder mirar hacia atrás. No sé quién pueda ayudarme con este problema sin tener que comprar uno nuevo”.

Tomás Vernaza.

R./ Una alternativa, aunque ya no será fotocromático, es hacer cortar, al tamaño, una luna nueva y pegarla con cinta doble faz sobre el espejo existente. En las zonas donde reparan stops y espejos le hacen eso en pocos minutos y con espejo reductor, lo cual rebaja los reflejos.

Otros temas de 'Jueves de mecánica'