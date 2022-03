‘Estamos seguros de que esto no se va a caer’

Reclamos de usuarios y empresarios del sector automotor, entre estos, concesionarios de compra y venta de carros nuevos y usados, por el funcionamiento de la plataforma para la liquidación y pago de impuestos de vehículos, la Secretaría Distrital de Hacienda admitió que sí hubo tropiezos, pero que estos se subsanaron.

Orlando Valbuena, director de Impuestos de Bogotá, en diálogo con EL TIEMPO, explicó que los reclamos obedecen a que se migró a una plataforma más segura, moderna y eficiente que la que se utilizaba anteriormente. Lo que ocurrió básicamente es que el sistema anterior ya era obsoleto, llevaba 13 años en funcionamiento y no permitía actualizaciones, y además se ‘caía’ porque su infraestructura no estaba dimensionada para ser el tráfico de más de tres millones de usuarios.

“Al pasar de la plataforma antigua (Oracle) a la nueva (SAP) hay que hacer el registro del usuario nuevamente porque es otra oficina, una plataforma diferente y en un ambiente licenciado”, explica Valbuena.

¿Esto qué significa? Hay una diferencia, anteriormente se ingresaba a la página o a la plataforma con el número de la cédula, ahora se hace a través de un correo electrónico.

Valbuena sostiene que el nuevo sistema “es más robusto, tiene más tecnología, tiene mejor soporte”. Admite que hay una dificultad porque hay que hacer un registro, anteriormente cualquier persona con el número de la cédula del dueño o la placa del carro podía entrar a la página, lo cual no era seguro.

Ahora, explica, hay que hacer un registro, el ingreso es por correo electrónico y una clave; y toma entre cinco y diez minutos. El usuario debe responder unas preguntas relacionadas con los objetos que tiene el contribuyente con la Secretaria de Hacienda (direcciones de bienes inmuebles, placas de sus carros, etc.), que permiten identificar plenamente y autenticar a la persona que va a ingresar.

Una vez dentro de la ‘oficina’ virtual, el usuario ya está en un ambiente en el que sus datos están seguros, puede ver sus vehículos y otros bienes, los registros de información tributaria (RIT), acceder a certificaciones, descargar el impuesto y hacer los pagos, entre otras acciones.

Tráfico y trancones en Bogotá

¿Qué pasa con las facturas?

Si las personas están esperando ver las facturas, todavía no están disponibles. Tenemos un proceso para hacer la facturación y generalmente las disponemos casi que finalizando el mes de marzo. Entendiendo que este año hay que hacer un registro, lo corrimos para junio, para que conozcan el ambiente de la nueva oficina, se apropien de él. Las facturas estarán listas la primera semana de abril. Pero si hay la posibilidad de hacer una declaración privada a través de la oficina virtual, si necesita hacer un traspaso, lo que hace es una declaración, que es un proceso muy sencillo.

Otra queja es que no ven los pagos...

Sí, tenemos algunas dificultades pero con los pagos en ventanilla, hay que reconocerlo, ya trabajamos una solución con Circulemos, que es el consorcio que remplazó al SIM para que ellos puedan hacer los traspasos, es un problema que se nos presentó al leer los archivos de los bancos, pero ya está solucionado en 90 por ciento.

La mayoría de los usuarios opta por PSE. Del 1.° de marzo a la fecha tenemos 24.000 pagos registrados por este sistema con un recaudo de 13.000 millones de pesos, o sea, está funcionando. Los pagos por ventanilla se demoran un poco más en verse reflejados en los estados de cuenta.

¿Se necesitan los recibos físicos para los traspasos?

Con el SIM logramos tener un web service, lo que se conoce como paz y salvo, que en realidad es un estado de cuenta o una consulta que llamamos obligaciones pendientes. Ni siquiera le exigen al contribuyente los papeles físicos porque ellos no los pueden validar porque pueden ser falsos o no tiene la seguridad, ellos accedían a la base de datos por cédula o por placa para ver el estado de cuenta, las obligaciones pendientes, se generaba un certificado que dice que vehículo no tiene obligaciones pendientes y con eso autorizaban el traspaso o el registro.

En este momento ya no está el web service, les asignamos unos usuarios desde el 1.° de marzo con un rol especial, entran a la oficina virtual con un rol de ‘agente autorizado’, que también lo tienen los notarios para predios, y ellos en la oficina pueden hacer la consulta por placa o cédula. En este momento están sacando el certificado donde consta que el vehículo no tiene obligaciones pendientes de los últimos cinco años y lo anexan a la carpeta y con eso hacen el trámite. Ellos no aceptan documentos físicos porque no son validadores de impuestos, ellos van a las bases de datos.

Bogotá. César Melgarejo / El Tiempo

¿Se acaba la factura física?

Desde el 2020, con la pandemia, tuvimos un salto porque cambiamos todas esas facturas y las enviamos por correo electrónico. Ahí tuvimos un avance, los pagos electrónicos subieron más del 60 por ciento.

¿Qué va a pasar ahora?

A las personas mayores de 60 años, que son las que tienen mayores dificultades, les vamos a enviar su factura del impuesto de vehículo a sus casas. A los demás, por medios electrónicos a través de su correo. También las van a tener en su oficina virtual, a partir de abril. Si no le ha llegado, la puede descargar; la pueden pedir en los puntos de los Supercade o por los medios virtuales. Vamos a tener los quioscos, que son de autoatención donde, con la lectura de la cédula, puede bajar la factura, es decir, se puede bajar de diversas maneras.

¿Habrá pedagogía?

Hay en curso una campaña de comunicación donde vamos a explicar el paso a paso, vamos a invitar a los gremios y a las personas a entrar a unas aulas virtuales donde les vamos a hacer en vivo el recorrido. La ciudadanía tiene que apropiarse del sistema, que es como tener una oficina dispuesta, pero segura. El contribuyente tendrá un buzón electrónico donde le pondremos toda la información y le vamos a agregar más servicios, y si nos autoriza para notificarlo por ese buzón, además del 10 por ciento de descuento, recibirá el uno por ciento adicional.

¿Qué riesgos han detectado?

Hemos tenido estafas a los contribuyentes, gente que cree que es muy fácil darle a un tramitador copia de su cédula. No entienden la magnitud, la importancia de los datos personales y a quién se los entrega. Entonces, entrar a una oficina donde pueden ver cuántas casas tiene, cuantos vehículos tiene, qué patrimonio tiene, eso tiene un riesgo y tenemos contribuyentes que le han pagado a terceros dos o tres millones de pesos en predial porque les dijeron que les ayudaban a solucionar problemas, por eso requerimos que sea el ciudadano, el contribuyente. Con el anterior sistema, con la placa y la cédula se podía tener acceso a la información, pero es un riesgo y por eso cerramos esos liquidadores. Ahora el que tiene la responsabilidad del impuesto es el que entra; además, la reserva tributaria nos obliga. Hemos hecho campañas pero sigue cayendo la gente, les decimos no hay necesidad de pagarle a nadie, a tramitadores porque toda la información está ahí; si necesita una certificación para declaración de renta, la descarga sin ningún costo, sin pagarle a ninguna persona, y ver su estado de cuenta y gestionar sus impuestos de manera segura.

Los líos con los concesionarios y tramitadores

El director de Impuestos de Bogotá, Orlando Valbuena, explicó en este punto, que a los concesionarios se les adjudicó un ‘usuario’ especial por la característica de su negocio, la compra y venta de vehículos.

“Ya tenemos 77 de los grandes concesionarios de Bogotá formalizados con su usuario y contraseña y ellos pueden hacer la declaración inicial para cualquier vehículo nuevo. A todos ellos se les dio capacitación y están haciendo sus declaraciones sin problemas, con los nuevos.

Con los carros usados, agregó, tenemos una restricción, si los dejan en consignación, el concesionario no va a poder hacer nada porque la propiedad está ligada a la norma, el concesionario tiene que obtener una autorización del propietario del vehículo usado para poder hacer el pago.

“Este sistema nuevo es muy rígido, está parametrizado con la norma, es muy exigente, y si no se tiene la propiedad no va a dejar ver los vehículos”, dice Valbuena, quien agrega que el problema más delicado es con los tramitadores o gestores de tránsito.

“Ellos sí nos están poniendo muchas quejas, pero es un proceso que, primero, estaba muy abierto, y segundo, un tramitador no puede en este momento hacer una declaración porque es un denuncio fiscal. Lo que tienen que hacer es pedir las autorizaciones en los Supercades y allí les damos un rol que se llama ‘tercero autorizado’. Les estamos diciendo: pueden seguir con su negocio, pero tienen que pedir la autorización”. Hay muchos riesgos en que un tercero acceda a la información de los bienes.