Estos fueron los carros ecológicos más vendidos en Colombia durante marzo y en lo que va del año

En marzo los vehículos ecológicos siguieron enchufados en Colombia, pues se vendieron 2.228 unidades en el país de los cuales la gran mayoría son, como siempre, híbridos enchufables e híbridos puros, aunque los eléctricos tuvieron un repunte espectacular el pasado mes.

Carros eléctricos afectados por guerra en Ucrania

En números netos, de los vehículos híbridos se vendieron 1.848 unidades, mientras que los carros eléctricos pusieron 380 unidades para el total del mes, lo que quiere decir que estos últimos crecieron más del 322% con respecto a marzo del año pasado.

Carros eléctricos

Así marcha el año

En el año la sumatoria total es de 5.639 vehículos ecológicos vendidos en el primer trimestre, entre híbridos y eléctricos. Esto significa un crecimiento de más del 105% con respecto al primer trimestre del año.

Una vez más los que más crecen son los carros eléctricos con más del 221% al registrar 1.070 unidades en lo que va del año. Les siguen los híbridos enchufables con un aumento más del 126% y los híbridos puros con más del 84%. Entre ambos suman 4.569 unidades en lo que va del año.

Para destacar…

Buen arranque para la variante híbrida de la Mazda CX30 que logró meterse en el quinto puesto del mes al lograr comercializar 104 unidades.

que logró meterse en el quinto puesto del mes al lograr comercializar 104 unidades. La misma situación la vive el pequeño carro eléctrico chino ZHIDOU D2S , del que se vendieron 96 unidades y ocupó el sexto lugar en marzo.

, del que se vendieron 96 unidades y ocupó el sexto lugar en marzo. A pesar de no estar con ninguno de sus vehículos en el primer lugar, Toyota se mantiene como la marca líder en el segmento de carros híbridos al posicionar a tres de sus vehículos entre los cinco más vendidos del año y también estar con los mismos exponentes en el Top 5 del mes.

se mantiene como la marca líder en el segmento de carros híbridos al posicionar a tres de sus vehículos entre los cinco más vendidos del año y también estar con los mismos exponentes en el Top 5 del mes. En el histórico de ventas de carros eléctricos de este año, sigue siendo enero el mejor mes con más de 400 unidades.

A continuación, el Top 10 de los carros ecológicos más vendidos de 2022

Volvo XC60

10. Volvo XC60 – 124 unidades

Aunque el acumulado del año señala que crece el 675% con respecto al primer trimestre del año anterior, lo cierto es que esta camioneta híbrida no tuvo un buen mes en marzo pues se vendieron apenas 21 unidades. Esto hizo que perdiera una posición con respecto a la anterior medición y si su demanda no se recompone, ya no estará en el Top 10 de los carros ecológicos más vendidos del año.

Toyota Yaris Cross híbrida

09. Toyota Yaris Cross - 137 unidades

Un caso similar al del anterior vehículo le sucede al Toyota Yaris Cross, pues gracias a lo que llevaba acumulado se pudo mantener en el Top 10 del año, pero en marzo no le fue nada bien. El pasado mes solo se vendieron 16 de estas camionetas híbridas puras y por esta razón cayó dos puestos con respecto a la medición anterior. También parece ser un próximo candidato para salir del listado de abril.

Mercedes Benz GLE 450

08. Mercedes Benz GLE 450 – 164 unidades

Esta camioneta híbrida también crece más del 41% en lo que va del año y a diferencia de los dos anteriores vehículos, recuperó terreno en marzo cuando se vendieron 46 unidades y por segunda vez consecutiva se posicionó en el noveno lugar del mes. Esto le representó mantenerse en el mismo puesto con respecto al Top 10 anterior.

Mercedes Benz GLC 300

07. Mercedes Benz GLC 300 – 178 unidades

Esta camioneta híbrida mantiene la ventaja sobre su ‘hermana’ pero poco a poco se recorta la diferencia pues en marzo solo se vendieron 26 unidades de esta y solo pudo estar en el puesto 10 del mes. Por esta razón, la GLC perdió un puesto con respecto a la medición anterior.

Hyundai Kona híbrida

06. Hyundai Kona – 189 unidades

La camioneta híbrida de Hyundai no pudo sostener el ritmo de los dos primeros meses del año y cayó en marzo cuando se vendieron 42 unidades. A pesar de ello, fue el octavo vehículo en el reporte mensual. Como consecuencia, no pudo mantener su puesto con respecto al anterior listado y cayó un lugar.

05. Kia Niro – 274 unidades

Otro que sufrió un ‘frenazo’ en marzo fue esta camioneta híbrida pues apenas se vendieron 24 unidades. A pesar de ello, crece en más del 222% versus el primer trimestre del año anterior. Como consecuencia de esa caída en las ventas cedió dos renglones frente a la medición anterior.

Toyota Corolla híbrido

04. Toyota Corolla – 382 unidades

En cambio, el híbrido puro de la marca vivió un impulso impresionante en marzo pues se vendieron 303 unidades el mes pasado y se convirtió en el segundo carro de mayor demanda con un crecimiento del 47% versus el mismo mes de 2021, lo que lo catapultó del puesto 10 en el anterior Top 10 de los carros ecológicos más vendidos en Colombia a este puesto de honor. Es el vehículo que más puestos subió. A pesar de este tremendo desempeño, cae más del 27% frente al primer trimestre del año pasado.

Toyota Corolla Cross híbrida

03. Toyota Corolla Cross – 525 unidades

Otro vehículo de Toyota del que se estaba esperando la llegada de más inventario pues el pasado mes se vendieron 295 unidades y ocupó el tercer lugar del registro mensual, lo que lo impulsó a subir un escalón en el acumulado del año frente a la anterior medición. Esta camioneta híbrida aceleró en la demanda.

02. Toyota RAV 4 – 531 unidades

El carro ecológico más vendido de Toyota durante este año mantuvo su buen ritmo en marzo y se vendieron 238 unidades, siendo este mes su mejor en ventas en lo que va del año. A pesar de mantener el ritmo de su demanda y de conservar el segundo puesto en el año, durante el primer trimestre cayó en más del 33.1% con respecto al mismo periodo de 2021.

Suzuki Swift híbrido

01. Suzuki Swift híbrido – 1.109 unidades

Sigue siendo el rey entre los carros ecológicos más vendidos en Colombia. Es el que carro más crece este año, aunque su magnitud fuera de toda proporción con más del 110 mil por ciento se debe a que para el mismo periodo del año anterior este auto no existía en Colombia. En marzo se vendieron 432 unidades y ocupó también el primer puesto en las ventas del mes. Imparable y en camino a lograr el título de las ventas en este segmento.

DATOS

En el acumulado del año vale la pena destacar los otros cinco vehículos que están cerca del Top 10: el sedán híbrido Mercedes Benz C 200 con 119 unidades, muy cerca de entrar, el compacto y 100% eléctrico Zhidou D2S con 109 unidades, la Mazda CX-30 híbrida 106 unidades y la Volvo XC90 con 100 unidades.