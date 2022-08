Estos son los países más peligrosos del mundo para conducir: estudio

Cuando de carreteras más peligrosas del mundo para conducir se trata, inmediatamente vienen a nuestra mente algunos de los peligrosos y angostos tramos que se encuentran en la cordillera de Los Andes a lo largo del continente americano.

Sin embargo, un estudio reciente de la consultora de educación vial internacional Zutobi contradice esta suposición. Es más, en el listado de los países más peligrosos para conducir se encuentran algunas de las potencias mundiales, por increíble que parezca.

El estudio

En su informe "Las carreteras más seguras del mundo" realizado en 2021, la firma Zutobi analizó 53 países en los que tuvo en cuenta factores como el porcentaje de conductores que llevan cinturón de seguridad o el número de muertes atribuidas al alcohol.

Además se tuvieron en cuenta factores como el límite máximo de velocidad, la tasa estimada de mortalidad por siniestros viales y cuales de los países contaban con las autopistas más peligrosas del mundo, según la tasa de mortalidad en las mismas.

Los más seguros

El Top 5 de los más seguros no sorprendió a nadie. Incluso, el país más seguro del mundo para conducir, Noruega, volvió a repetir título para 2021. La acompañaron en este honroso grupo Islandia, Estonia, Japón y Moldavia, como los países más seguros del mundo para conducir.

También hubo algunos que mejoraron con respecto a la medición anterior. Por ejemplo, Suiza subió al puesto 10, lo que significó una mejoría de tres lugares respecto al año pasado.

Un dato, los países en los que más se usa el cinturón de seguridad en el mundo fueron República Checa, Francia, Alemania y Japón, pues en estos países el 98% de los pasajeros que van en los puestos delanteros usan siempre el cinturón.

Accidentalidad en Argentina

Los más peligrosos

Los peores resultados fueron para Sudáfrica (puesto 53) y Tailandia (52), sin sorprender a muchos. Sin embargo, en el Top 5 de los peores aparece de forma increíble EE.UU. (51) ocupando el tercer puesto del podio y también un país latinoamericano está en este grupo. El elegido fue Argentina (50) que ocupó el cuarto lugar, por delante de India (49), lo cual también fue sorpresivo.

Las razones

Sudáfrica se posiciona en el primer puesto pues se estima que hay 22,2 muertes por cada 100 mil habitantes. En Islandia este índice es de apenas 2.0 muertes por cada 100 mil habitantes.

Tailandia y EE.UU. merecieron su lugar por estar entre los países con el límite legal más alto para la concentración de alcohol en sangre y en donde se registran 12,7 muertes por siniestros viales por cada 100.000 habitantes.

Una buena noticia, pero…

La buena noticia, según el estudio, es que el número medio estimado de muertes por accidentes de tráfico por cada 100.000 en todos los países ha disminuido desde 2020 de 11 a 9,7, mientras que no ha habido cambios en los límites de velocidad y los límites de concentración de alcohol en sangre en cada país.

¿Y Colombia?

El estudio de Zutobi no menciona y al parecer no incluyó en su medición a Colombia. Sin embargo, sí lo hizo con algunos ‘vecinos’ nuestros. Por ejemplo, Ecuador que ocupó el puesto 39 entre las 53 naciones y también está Bolivia en el lugar 37, Perú en el 43 y México en la casilla 45. Una lástima que no se haya medido este índice para saber qué tan mal o bien está nuestro país.