Ferrari F40 Competizione: 1.000 caballos de potencia a subasta

Cuando hablamos del Ferrari F40 sabemos de entrada que estamos tratando con un vehículo de por sí muy especial pero, como siempre, ocasionalmente sale a la luz algo aún más llamativo, y justamente ese es el caso de esta versión que se subastará la próxima semana durante la Monterey Car Week.

Se trata de un Ferrari F40 Competizione con un VIN que lo hace legal para las vías públicas y que prácticamente desde su nacimiento no ha dejado de ser ajeno a las modificaciones y a las competencias. De hecho, no hay sino que leer la descripción que hace RM Sotheby’s para saber que no es cualquier F40 especial.

“Un ejemplar único que potencialmente representa el F40 de calle más radical jamás creado. Posiblemente el F40 más rápido jamás construido con una potencia final disponible entre 700 y 1.000 caballos según la puesta a punto”, dice la descripción.

Oficialmente un Ferrari F40 de 1989, esta unidad con el chasís #80782 fue desde el inicio un vehículo de calle (hubo algunos F40 solo para pista) entregado al concesionario holandés Kroymans, posteriormente convertido a un Competizione en 1993 cuando se le instalaron todos los aditamentos propios de la versión por el taller Cavallino Tuning.

Más adelante este ya Ferrari F40 Competizione recibió otras modificaciones por G-Tex en el Reino Unido y Michelotta Group, que se encargó de unas más centradas en competencia pues este carro fue inscrito en varias carreras y eventos de Ferrari Challenge a lo largo de los años 90 y luego entre 2000 y 2009.

Tras este movido historial, el Ferrari F40 Competizione fue restaurado por Zanasi Group of Maranello, desarmándose por completo y pintando su carrocería con tres capas de Grigio Nardo. Pensado para un uso en vías públicas y no competencias, el motor V8 2.9 litros twin turbo recibió una serie de modificaciones no especificadas que permiten, según la puesta a punto, disponer de entre 700 y 1.000 caballos de potencia. Según el registro, la cuenta total por este trabajo fue de 125.000 dólares.

Por la naturaleza tan especial de este Ferrari F40 Competizione, la subasta no será pública sino que estará cargo de la división de Subastas Privadas de RM Sotheby’s, con un servicio mucho más discreto y, por supuesto, un precio que seguramente no será nada discreto ni compartido públicamente (al menos de forma oficial).

