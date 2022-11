Fiat 500e Designio, la más pequeña modificación de Kahn Design

Especializados en Land Rover pero poniendo su mano también en otras camionetas de lujo como la Bentley Bentayga o el Lamborghini Urus, el preparador alemán Kahn Design decidió 'bajar la mirada' en todo el sentido de la palabra pues su más reciente preparación es prácticamente lo opuesto a lo conocido: el Fiat 500e convertible.

Por supuesto la receta utilizada para este Fiat 500ec Designio, como ha sido bautizado oficialmente, no es nada desconocida pero en todo caso no nos equivocamos en decir que el resultado es bastante llamativo. Independientemente de que guste o no, claro, con todo y que en comparación del trabajo de otros preparados, el de Kahn Design no es tan extravagante.

Fiat 500e Cabrio Kahn Design

Comenzando por el frente, el Fiat 500ec Designio lleva una parrilla terminada en negro ónix brillante (donde el logo de Fiat fue cambiado por uno propio de est modelo) que contrasta con un nuevo splitter en negro satinado e inspirado en vehículos de pista, según dice Kahn, así como por el capó en color gris cerámico satinado que se replica a lo largo de la parte media y superior del carro.

Fiat 500e Cabrio Kahn Design

La vista lateral se distingue por un aplique que separa los dos colores de la carrocería del Fiat 500ec Designio, los rines de aleación ligera de 18 pulgadas y cuatro radios dobles, y por supuesto la altura rebajada en 25 mm gracias a unos espirales de H&R. Atrás hay un nuevo difusor, disprovisto de salidas de escape al tratarse de un vehículo eléctrico.

Fiat 500e Cabrio Kahn Design

Al pasar al interior, Kahn Design dice que para este espacio se inspiraron en los diseños de casas de moda milanesas de los años 70, con unas sillas retapizadas en un estilo que llaman Designio Oyster 3D. El material es un cuero vegano en color verde azulado con el logo Designio bordado en los espaldares.

Fiat 500e Cabrio Kahn Design

Kahn Design dice que al igual que con sus demás trabajos recibe pedidos para personalizar el Fiat 500e al gusto de cada cliente y que las primeras entregas del 500ec Designio comenzarían durante el primer trimestre del próximo año. El modelo de las imágenes estará exhibido en la vitrina principal de Kahn en Londres, elegida para ser la 'base' de este programa Designio.

Fiat 500e Cabrio Kahn Design

