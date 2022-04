Ford planea otra pick up eléctrica además de la F-150 Lightning

Durante la ceremonia del inicio de producción de la Ford F-150 Lightning (eléctrica) en la planta de Dearborn, Michigan, el CEO de la marca, Jim Farley, confirmó que ya se encuentran trabajando en una segunda pick up eléctrica con la cual esperan ayudarse a cumplir la meta de ser líderes en este naciente segmento.

“Quisiera poder llevarlos a todos allí pero ya estamos moviendo tierra en Blue Oval City en Tennessee para otra pick up eléctrica que es diferente a esta”, dijo Farley durante la ceremonia. Sin embargo, más allá de confirmar que este futuro eléctrico será una pick up, el directivo no dio más datos o información al respecto.

Ford F-150 Lightning, producción

Por supuesto esto no quiere decir que no se sepa nada al respecto o que tampoco podamos especular. En primer lugar, la directora de sostenibilidad de Ford ya había dicho que el enfoque para eléctricos de la marca sería para aquellos de menos de 3.8 toneladas, por lo cual una pick up más grande que la actual F-150 Lightning quedaría descartada.

Así las cosas tendríamos que mirar más abajo y la primera que aparece es la nueva Ford Ranger presentada a finales del año pasado, la cual fue diseñada pensando en la electrificación comenzando con variantes híbridas. Según el portal australiano Drive, durante una rueda de prensa en Alemania sobre la nueva Amarok, que compartirá la plataforma con la Ranger, Lars Krause, miembro de la junta de Volkswagen Comerciales en Alemania, habría dicho que “obviamente necesitaríamos modificar algunos elementos. Pero sí, estamos considerando seriamente una variante eléctrica”.

Ford Ranger 2023

Si bien aquí se hablaba principalmente sobre la Volkswagen Amarok, la posibilidad de que ocurra lo mismo con la Ford Ranger no es una idea que se debe desechar del todo. De cualquier forma, si volvemos a las declaraciones de Farley citadas al principio, podríamos intuir que la segunda pick up eléctrica de Ford sería fabricada en Estados Unidos, lo cual descartaría a la Ranger que en principio se fabricará en Suráfrica, Tailandia y Argentina.

Esto nos lleva entonces a una segunda y tal vez más viable opción: la Ford Maverick. Disponible desde su lanzamiento con una motorización híbrida, esta pick up compacta ha sido todo un éxito para la marca y combinar eso con el impulso que le quieren dar a sus vehículos eléctricos, incluso creando la submarca Ford Model E, apostaríamos a que la decisión podría ir por este camino. A menos, claro, que incluso estén pensando en otra pick up.

Finalmente, sea lo que sea que ocurra, lo más probable es que esta segunda pick up eléctrica llegue cuando se inaugure la mencionada planta Blue Oval City en Tennessee, que se espera sea en 2025. Dedicada a pick up eléctricas, en principio se espera que de estas futuras instalaciones salgan 150,000 F-150 Lightning anualmente.