Geely quiere entrar al segmento de las pick up

En días pasados el fabricante chino Geely dio un primer adelanto de lo que sería su entrada al segmento de las pick up con algunas imágenes de una camioneta totalmente camuflada. La información oficial es prácticamente nula pero algunos datos filtrados nos dan una mejor idea de lo que podría ser este futuro modelo.

Como mencionamos, las imágenes reveladas por Geely muestran una pick up de cabina doble totalmente camuflada que de todas formas algo dejan ver de su diseño. Por sus líneas parecería tener una figura diferente o al menos distintiva y si bien no se dice nada de su tamaño, un vocero de la marca dijo que será igual a una Toyota Hilux.

Geely RADAR, adelanto

Otra cosa que llama la atención es que en la única imagen que muestra la parte trasera no parece haber ninguna salida de escape, lo cual reforzaría el rumor de que esta pick up de Geely estaría montada sobre su plataforma SEA para vehículos eléctricos y por lo tanto tendría una motorización de este tipo.

(Siga leyendo: Renault 5 Diamant. Único, eléctrico y muy 'chic')

Geely RADAR, adelanto

De ser así, se reforzaría la idea de que esta pick up no se lanzaría bajo el emblema de Geely sino de RADAR, una subsidiaria del fabricante chino. Sin embargo, en la misma imagen de la parte trasera se alcanza a notar la palabra Geely en la compuerta, así que RADAR bien podría llegar a ser más bien la denominación del modelo.

Geely RADAR pick up eléctrica

Por cierto, en este caso RADAR no hace referencia al sistema de medición sino que querría decir Rational, Alone, Discovery, Accompany y Romantic. Además, una imagen filtrada que muestra a la pick up sin camuflaje confirma mucho de lo que se ve en las imágenes oficiales adelantadas por Geely.

(Además: Hyundai N presentará sus primeros eléctricos)

Se espera que esta nueva pick up sea revelada más adelante este mes, momento en cual tendremos toda (o casi toda) su información y especificaciones.

Geely RADAR, adelanto

Más noticias

Ferrari SF90 Stradale por Novitec. ¡1.100 caballos!

La Mazda CX-60 estrena motor diésel en Europa

Ferrari Cavalcade 2022, una cabalgata pasada por agua