‘Hay algunas IPS que se han especializado en desfalcar el Soat’

Miguel Gómez Martínez, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, pone el dedo en la llaga sobre la problemática que enfrenta el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat. Según el dirigente gremial, existe una “agenda” de corrupción en algunas IPS que de manera fraudulenta están desangrando al sistema de salud exagerando en procedimientos de atención a los lesionados.

Este problema, agrega Gómez Martínez en esta entrevista con EL TIMEPO, es más grave que la evasión (47 por ciento), y al que hay sumar el aumento de la siniestralidad de las motos. De cada 100 pesos de prima que se recibe por el SOAT de una moto se pagan 174 pesos en siniestros.

Además, asegura que bajar los porcentajes de intermediación hizo que para muchos comercios vender las pólizas dejara de ser atractivo. No hay escasez de Soat, lo que pasa es que es más difícil obtenerlo. El próximo martes las aseguradoras se reunirán con la comisión interinstitucional que el gobierno creó para analizar y buscar soluciones a esta problemática.

Ustedes hablan de evasión, pero a la gente no le están vendiendo el Soat. No lo encuentran ni el comercio ni en las plataformas digitales ¿Qué es lo que está pasando?

Es cierto que la cadena de distribución del Soat se ha reducido. La razón fundamental es que a finales del 2021 se promulgó la Ley 2161, que fijó un máximo de cinco 5 por ciento a las comisiones que se podían reconocer por la expedición del Soat, entonces para muchos expendedores no es suficientemente atractivo asumir todas las actividades que hay que hacer para expedir el Soat. Ese es el elemento de fondo.

Entonces, ¿en dónde se puede comprar?

A estas alturas únicamente se puede comprar o en las oficinas de las compañías aseguradoras que operan el ramo, que son diez, o a través de las páginas de internet, y todavía quedan algunos pequeños intermediarios pero cada vez serán más reducidos. Y claro, al canalizar la venta en las oficinas y en los canales de internet la congestión es fuerte.

¿Tanto así como para que dejen de vender?

Es que la expedición no es un simple trámite, se requiere una conexión de internet, hacer una consulta al Runt, hay un riesgo cuando usted esté comprando y se necesita que el canal de internet esté dedicado solo al Soat y todo eso genera costos para quien anteriormente lo expedía, pero se ganaba una comisión muchísimo mejor que la que se va a tener ahora, entonces para mucha gente ya no resulta atractivo.

Entonces, ¿no hay escasez del seguro?

Le doy estas cifras: a septiembre de 2021 habíamos expedido 6.3 millones de Soat y a septiembre de este año, 6.5 millones, un crecimiento lento, de 3.2 por ciento, pero no es cierto que no se consiga, lo que pasa es que es más difícil obtenerlo. Hay un punto adicional, el Soat se expide a una persona, que debe ser el propietario del vehículo, si no coincide el nombre del propietario con quien lo está comprando el Soat no se puede expedir. Muchas personas, sobre todo de las motos no hacen el traspaso y ahí está parte del problema.

Pero antes de la expedición de la Ley 2161, en muchas regiones del país, los motociclistas se quejaban porque no les vendían el seguro, ¿hay alguna directriz para no vender Soat a las motos?

No, no señor, nada de eso. Primero, Fasecolda como gremio no tiene ninguna responsabilidad comercial, en eso no participamos. El Soat lo tienen que expedir las compañías que operan el ramo y es obligatoria la expedición.

Se puede comprar el Soat en plataformas de internet, ¿pero qué va a pasar con los que no tienen ese acceso o lo pagaban en efectivo en el comercio?

En eso el sector tiene que hacer un esfuerzo por modernizar su capacidad de acceso, ampliar los canales informáticos para poder vender directamente, no solo en las sucursales sino a través de internet. Usted tiene razón en que para algunas personas la idea de entrar a través de la página no es tan cómoda, inclusive los que no están bancarizados tienen una restricción, tienen que ir a una sucursal donde les reciban el pago en efectivo. Ahí hay que ajustar la cadena. Este es un proceso que se ha venido desarrollando en los últimos meses, estamos hablando de 9 millones de pólizas que probablemente se van expedir este año, es un número de operaciones que hay que atender.

La gente se pregunta, ¿por qué con esas cifras ustedes hablan de crisis del Soat?

La gente no tiene porqué saberlo, pero las compañías del Soat están perdiendo muchísimo dinero, este año van a perder más de 300.000 millones de pesos. Ya perdieron en el primer semestre 130.000 millones. El Soat como producto de seguros está en una crisis estructural.

Le insisto en lo que la gente se pregunta, ¿por qué crisis si no todos los vehículos con Soat se accidentan? ¿Cómo así que pierden plata?

La respuesta es bastante sencilla, la accidentalidad de los vehículos de cuatro ruedas es muchísimo menor que la de las motocicletas que es altísima, y obviamente las heridas que se generan en los accidentes en moto son muchísimo más graves que las de las personas que van en un vehículo.

¿Eso está cuantificado?

Le voy a dar dos cifras: el índice de accidentalidad de las motos nuevas, de ese millón que se van a vender este año, de esas, 218.000 van a tener accidentes, esa es una tasa de accidentalidad monstruosamente alta y se presenta en motociclistas sin experiencia. En las motos los costos médicos de los heridos son muchísimo más altos en general que los accidentados en automóvil. Ese es un desangre del sistema altísimo. En más del 80 por ciento de los accidentes está vinculada una motocicleta. Perdemos plata porque la accidentalidad está completamente fuera de control. Este año va haber 940.000 heridos atendidos por el Soat. Antes de la pandemia eran 715.000. Y este año vamos estar por los 8.000 muertos.

Hablemos de una situación recurrente, de las clínicas que reciben un herido con raspones o lesiones leves y lo tienen tres días en cuidados intensivos. Eso está pasando…

Vea, el fraude no es del Soat o que el documento sea fraudulento, hay casos, pero eso es mínimo. El problema es que algunas IPS han descubierto que el Soat es un excelente pagador porque tiene en gastos médicos casi 27 millones de pesos. Las compañías de seguros están obligadas a pagar a los 30 días, el resto de la cartera del sistema de salud es una cartera a plazos muy largos, entonces lo que pasa es que el tipo se cae, hay que ponerle una sutura y atenderlo, pero esa atención no cuesta 27 millones de pesos. A esa persona le hacen todo tipo de exámenes, todo tipo de pruebas, lo mantienen innecesariamente en cuidados intensivos y todo eso genera un verdadero desangre de las finanzas del Soat, que son finalmente las finanzas del sistema de salud, esto es plata de todos los colombianos, no solo de las compañías de seguros.

Esas irregularidades no son nuevas, ¿qué ha pasado con esas IPS? ¿Las han investigado?

Fasecolda ha denunciado operaciones eminentemente fraudulentas por 485.000 millones de pesos, y las hemos puesto en consideración del sistema judicial, de la Fiscalía General de la Nación. Estamos viendo si se pueden mejorar el control y auditoría de esos recursos y, sobre todo, si se pueden tomar acciones contras esas IPS que se han vuelto especialistas en desfalcar los recursos del Soat.

O sea, ¿es más grave el fraude de estas empresas que la misma evasión?

El fraude es un problema mayor, más grave que la evasión que es del 47 por ciento. La alta accidentalidad es un problema de salud pública, pero el fraude es un problema de la justicia que no ha estado operando con la eficiencia que necesitamos para atacar esas verdaderas agendas de corrupción que hay, un pequeño grupo de IPS. El problema no es que falsificaron un Soat, no, ojalá fuera eso, el problema son estas verdaderas mafias del sistema de salud.

¿Ha habido sanciones? ¿Esas IPS siguen atendiendo pacientes a través del Soat?

Las sanciones son muy pocas, muy esporádicas, parece como que no hay capacidad ni se le ha dado a esta situación la importancia que tiene. Nosotros le hemos pedido a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Superintendencia de Salud que actúen, que tomen cartas en este asunto y lamentablemente hasta el momento las acciones han sido muy poco significativas y el problema ha venido creciendo año tras año. Era algo marginal hace cinco años pero hoy en día se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Y no es que el Soat no sirva, sirve, pero obviamente no puede con el fraude, las compañías aseguradoras no pueden seguir pagando gastos que ellos saben a ciencia cierta que no son válidos. En muchos casos las aseguradoras logran demostrar incluso que no hubo accidente, que no hay un reporte de tránsito.

¿Por todo esto es que usted dice que el Soat está herido de muerte?

Es que tenemos un problema de movilidad por el mal servicio del transporte público, que se ha transformado en un problema de salud pública, porque cuando usted tiene 940.000 heridos, unos con heridas leves, pero hay gente que queda inválida de por vida, el problema es estructural. Lo que pasa es que la crisis es de corto plazo, o sea el Soat está que se revienta porque las compañías están perdiendo plata a este ritmo, entonces ahí hay una serie de acciones que estamos analizando con el gobierno.

¿Cuáles son esas acciones?

Hay cosas que son de mediano plazo, ponerle atención al tema de prevención, porque esta se ha quedado en campañas de comunicación y se necesita más acción; las calles en nuestro país son verdaderas trampas mortales, hay que mejorar la señalización, aquí hemos considerado que todo se arregla reduciendo la velocidad, esa es una parte de la ecuación; que mejorar los pavimentos, la seguridad pasiva de las motos, muchas que circulan no pasarían la prueba en cualquier país desarrollado, hay una cantidad de cosas que habría que tener en cuenta. El Soat solamente refleja el problema de movilidad, y está el problema de la mortalidad, porque aquí la mayoría de quienes se matan son personas jóvenes. Hay unas medidas de mediano plazo, pero eso no va a producir resultados de la noche a la mañana.

Pero, ¿algo se tendrá que hacer?

Hay algunas medidas que sí podían ayudar, por ejemplo, modificar el manual tarifario del sistema de salud que es muy viejo, de 1996. Hay muchas cosas que han cambiado en medicina en estos años, es decir, que hay muchos procedimientos que hoy en día son mucho más baratos, que se pueden hacer mucho mejor y que cuestan mucho menos. Las tarifas de las atenciones médicas del Soat están indexadas con el salario mínimo y eso no tiene ninguna lógica porque los costos de la salud no tienen necesariamente tienen que ver con el salario mínimo. La idea de exigir el Soat para poder hacer los trámites y hay otras que se podrán hacer. La gente no sabe que de cada cien pesos, 46 van al sistema de salud, y 54 son para pagar siniestros y la operación del seguro. En el corto plazo les podrán dar un oxígeno a las compañías de seguros disminuyendo las transferencias que se le hacen al sistema de salud y eso permitiría que por lo menos que mientras se toman medidas de mayor impacto en el mediano y en el largo plazo se pudieran reducir las pérdidas. Y hay que hacer un pacto nacional sobre la seguridad vial, este ya no es un problema menor, es un problema gigantesco.

Sobre la tarifa del Soat que es la queja recurrente de los usuarios, ¿han pensado en subirla ante esta situación que plantean?

Este es un tema muy sensible. La tarifa la fija la Superintendencia -Financiera, no la fijan las compañías, la tarifa debe garantizar que las compañías puedan por lo menos pagar los siniestros. Hoy la tarifa no permite pagar los siniestros, por eso las compañías están perdiendo plata. Pero adicionalmente, mientras más siniestros haya, pues más alta la tarifa, eso es así. Como se paga el ciento por ciento de los siniestros y hay evasión, pues todo eso termina cayendo en esa bolsa de la Adres y haciendo que cada vez las cifras del seguro sean menos inviables. Todo esto es absurdo, lo único cierto es que el Soat salva vidas pero no se puede seguir así, es insostenible.

¿Hay compañías que piensan retirarse del negocio?

Las compañías pueden pedir la clausura del ramo, pero todavía no, ahí siguen las diez compañías, pero el desangre del Soat tiene que parar esto no es viable así en el mediano plazo.

¿Si hubiera un aumento de la tarifa sería solo para las motos?

Para motos el Soat tiene un subsidio cruzado. Las motocicletas deberían pagar muchísimo más de lo actual si se tiene en cuenta su accidentalidad, y los vehículos debían pagar muchísimo menos. Ese cálculo en seguros es relativamente fácil de hacer, eso es lo que se llama la prima pura de riesgo, que es qué riesgo representa el asegurado y entonces ahí se calcula cuánto se le debe cobrar. Si usted lo mira en términos generales, la siniestralidad de las motos llevaría a que una moto pequeña debería pagar un Soat tres veces más alto. Hoy paga alrededor de 500.000 pesos, debería pagar 1.500.000. Esa sería la prima pura de riesgo, si tuviéramos únicamente el riesgo, pero como hay un subsidio, lo que pasa es que los vehículos de cuatro ruedas deberían pagar ocho veces menos. Hoy un carro de 1.300 cm3 debería tener un Soat de 50.000 pesos.

Pero eso socialmente sería muy delicado…

Yo no estoy diciendo que esto (aumentar la tarifa) es lo que haya que hacer; y sí, sería socialmente muy delicado. Lo que estoy diciendo es que en términos de seguros usted tiene un modelo que era viable. La gente dice, ¿por qué antes ustedes no tenían ese problema? Porque antes no había tantas motos, el subsidio aguantaba y los carros podían financiar la mayor siniestralidad de las motos, pero el modelo de subsidio ya no es sostenible así como está. Hay 10 millones de motos y siete de otros vehículos. Este año se van a vender un millón de motocicletas y 250.000 automóviles, así es imposible que el sistema no colapse.

Ustedes se van a reunir con el Gobierno, ¿qué le van a plantear?

Sí, vamos a tener una reunión con la comisión interinstitucional que el gobierno actual creó para el tema del Soat. Nosotros llevamos tiempo diciéndoles a los gobiernos que esto va mal, pero ellos no le pusieron atención. Este si le está poniendo atención y tenemos reunión el próximo martes. Por primera vez nos van a invitar.

¿Qué esperan de esa reunión?

Le vamos a pedir al Gobierno en esta reunión unas medidas de urgencia, son dos: que nos permitan recibir una parte de la transferencia que se hace al sistema de salud, lo cual le daría un oxígeno al sistema que está pasando por un momento muy complicado; va a perder este año 300.000 millones de pesos. Que las compañías reciban un poco más y con ese mayor ingreso por las primas podrían mejorar su situación financiera. La otra medida es muy técnica. Hay una reserva que las compañías del Soat tienen que hacer, se llama la reserva de insuficiencia de tarifa, que no tiene mucho significado porque la tarifa la fija es la Superintendencia Financiera. En teoría, la tarifa tiene que ser suficiente, pero les exigen esa reserva y eso les quita recursos a las compañías del Soat que tienen que dejar ese dinero inmovilizado. Y apretar el tema de fraude. Estas son medidas que tienen que tomar la Fiscalía y los jueces de la república. Actuar porque esas denuncias se han presentado, y claro, corregir lo de la accidentalidad, tener más requisitos para las licencias de conducción y lo de protección pasiva de los vehículos, en motos hay un recorrido largo por hacer; y mejorar la señalización.