Honda Civic Type R 2023 es más rápido que el Civic Type R 2021: actúen sorprendidos

En octubre pasado Honda nos dio un adelanto de la nueva generación del Civic Type R en la forma de unas pocas imágenes y… no mucho más, dejando prácticamente toda la información a nuestra imaginación. Lo que no sería difícil de imaginar es que sería más rápido que su antecesor, así que no los culpamos si no se sorprenden ahora que la marca ha confirmado justo eso.

Girando en el circuito de Suzuka, en Japón, a mediados del año pasado un Honda Civic Type R Limited Edition 2021 marcó un tiempo de 2:23.993, superando la marca del Renault Mégane Trophy R (2:25.45) y convirtiéndose en el vehículo de producción con tracción delantera más rápido en esa pista. Esta semana, sin embargo, la marca publicó un video del nuevo Type R superando ese récord.

Honda Civic Type R 2023 camuflado

Al final de la vuelta, el Honda Civic Type R 2023 marcó un tiempo de 2:30.120, una diferencia a su favor de casi un segundo, que en un circuito como el de Suzuka y para vehículos de este tipo es más que destacable.

Si bien hay variables que no se dieron a conocer, como por ejemplo en qué fase de desarrollo está el carro que giró, si se tomaron medidas (intencionales o no) para reducir su peso respecto al que llegará a las calles o incluso el tipo de llantas que se usaron, lo cierto es que el video de esta vuelta demuestra que el Honda Civic Type R 2023 seguirá siendo un deportivo con credenciales de sobra para clasificarse como tal.

La presentación oficial del Honda Civic Type R 2023 estaría prevista para mediados de año aunque todavía no se ha dado a conocer una fecha definitiva.