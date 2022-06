Honda y Sony formalizan su alianza

Luego de que en marzo Honda y Sony anunciaran que trabajaban en una alianza para producir vehículos eléctricos, se formalizó la creación de Sony Honda Mobility Inc., joint venture independiente y del cual cada marca será dueña del 50%, aportando su conocimiento en las áreas en que son expertas.

El hecho de que la palabra Mobility esté en el nombre de este nuevo joint venture querría decir que no solo se limitarían a fabricar vehículos eléctricos sino que también podrían expandir el negocio para ofrecer alternativas como plataformas de carro compartido y otros tipos de servicios de movilidad en las ciudades.

Sony Vision-S 02

Sony dio los primeros indicios de su interés en incursionar en la industria automotor con la presentación del Vision-S durante en CES de 2020 y posteriormente el Vision-S 02 en el de este año. La alianza con Honda y la consecuente creación de Sony Honda Mobility Inc. significa un nuevo paso en su intento por llevar un vehículo al mercado.

Respecto a este, con el anuncio en marzo pasado se estimaba para 2025 podríamos ver el primer vehículo de Sony Honda Mobility Inc. y según los más recientes anuncios eso se mantiene en pie. Sin embargo, no hay más información sobre esto así que de momento lo único que se puede hacer es especular.

Sony Vision-S

Por su parte, Honda aportaría todo su conocimiento en la industria pero el hecho de que no tenga una plataforma propia para vehículos eléctricos le da cierto tinte de duda y expectativa a Sony Honda Mobility Inc. No se descarta que las bases del Sony Vision-S puedan ser el punto de partida para una plataforma propia, pues ya tenía un buen desarrollo gracias a la colaboración de compañías como Magna Steyr, Bosch, ZF, Nvidia, Continental y Qualcomm.

De cualquier forma, lo importante es que sabiendo que Sony Honda Mobility Inc. ya es una nueva compañía formalizada lo único que podemos esperar es que este proyecto continúe avanzando y, con este, los eventuales anuncios que quieran compartir sobre el desarrollo de su primer vehículo.