Hoonipigasus, el nuevo ‘juguete’ de Ken Block para Pikes Peak 2022

El Hoonipigasus fue construido para competir en la carrera de ascenso más icónica y legendaria del mundo: The Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb .

Porsche Hoonipigasus 2022

La máquina es única y particular . Su decoración corrió por cuenta del artista callejero Trouble Andrew (también conocido como Guccighost, o Trevor Andrew), quien se inspiró en el Porsche 917/20 de 1971 ‘Pink Pig ’.

Lea también: Toyota actualiza sus pickups Tacoma y Tundra

Porsche Hoonipigasus 2022

En el corazón del Hoonipigasus hay un motor biturbo de seis cilindros en línea y 4.0 litros que produce una potencia colosal de 1.400 caballos . Todo ese empuje se canaliza en ambos ejes, en un conjunto que tan solo pesa 1.000 kilos.

Lea también: Transformers. Optimus Prime ya es kit de Lego

Porsche Hoonipigasus 2022

Porsche Hoonipigasus 2022

Los especialistas de BBi Autosport diseñaron el auto con una suspensión ajustable en altura, utilizando los datos de telemetría recopilados por GPS en Pikes Peak 2021. El próximo 26 de junio, Ken Block y su Porsche rosado atenderán la carrera número 100 del desafío 'The Race to the Clouds' en Colorado, Estados Unidos, compitiendo en la categoría abierta PPO (Pikes Peak Open).

Lea también: Rolls-Royce Phantom. Atención al detalle

Porsche Hoonipigasus 2022

Porsche Hoonipigasus 2022

Ken Block ya había participado antes en Pikes Peak . En 2005 usó un auto de rally categoría N, con solo 200 caballos de potencia. El desafiante recorrido de 20 kilómetros tiene 156 curvas y una inclinación promedio de 7%. El punto de salida está ubicado a 2.866 metros sobre el nivel del mar y la llegada a 4.301 metros.

Lea también: Motor turbo para la Toyota Highlander

Porsche Hoonipigasus 2022