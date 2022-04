Ioniq Q, un hipotético Hyundai eléctrico de dos ruedas

Guste o no, es claro que el diseño de la familia de vehículos eléctricos Ioniq de Hyundai es muy particular, dándoles una identidad que permite diferenciarlos fácilmente. Tanto así, que el diseñador Ji Woong Cha decidió tomar esas claves y adecuarlas a una moto conceptual que bautizó simplemente como la Ioniq Q.

Hyundai Ioniq Q

En líneas generales la Ioniq Q es una moto que combina elementos de las superbike y las café racer centradas alrededor de una estructura central en forma de Q (de allí su nombre), que se aprecia mejor cuando la vemos totalmente de lado e identificamos el chasís y el basculante. Incluso la parte central de la estructura es vacía, tal como la letra.

Hyundai Ioniq Q

Siguiendo el diseño de los Hyundai Ioniq, la iluminación delantera de la Ioniq Q está compuesta por un arco de ledes que recuerda al esquema de pixeles que forma la iluminación de los carros (y a Robocop). Aunque con un diferente esquema, este arco se repite en la parte trasera para iluminación de las luces de freno.

Tratándose de un concepto creado por un diseñador independiente (y sin ninguna relación con Hyundai) por supuesto no hay datos o especificaciones sobre esta hipotética Ioniq Q, más allá de que por supuesto sería movida por una motorización eléctrica.

Hyundai Ioniq Q

Diferentes enfoques de sus partes, como la posición prácticamente acostada para el piloto gracias al manillar, la inclinación de la suspensión delantera o las enormes llantas Pirelli P Zero, no nos permiten ponerla para un fin específico (pista, autopistas, curvas) más allá de que claramente aquí va primero la forma que la función. Y a juzgar por el resultado final, la Ioniq Q cumple eso con creces y no tenemos ninguna queja al respecto.