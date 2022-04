Jueves de mecánica: ¿Cuándo es necesaria la gasolina Extra en los carros híbridos?

La razón por la cual un motor que funciona con un turbocargador da más potencia es porque la presión interna en las cámaras es mucho más elevada que cuando toma el aire del ambiente por succión.

De ahí el aumento de potencia importante que producen los turbos, ya que son un compresor del aire de la admisión que aumenta el llenado en una alta proporción. Como hay más volumen de aire con gasolina en un mismo espacio, la presión crece y con esta sube directamente la temperatura de esa mezcla a tal punto que se puede inflamar por sí sola, usualmente antes del momento ideal cuando salta la chispa, y eso causa un choque de ondas de combustión en la cámara que se oye afuera y llamamos pistoneo.

Para evitar que esa mezcla se inflame a destiempo se usa una gasolina más resistente al calor a base de más octanos. Si no la coloca, el motor va a tener dos caminos: vivir con ese fenómeno hasta cuando se rompan los pistones, o bien recibir del computador que detecta ese “ruido” interno un programa diferente en materia de proporción aire-gasolina y del tiempo de encendido, con el cual sigue funcionando, pero con una inferior entrega de potencia y torque para protegerlo. Pero ojo, hay que tener presente esta recomendación del uso de la gasolina Extra sobre todo cuando opere en baja altura y alto calor ambiente.

Ese tema no es cosa de vitrina o de los vendedores, es un requisito técnico de las marcas que diseñaron el motor y al que lo garantizan, siempre y cuando se cumpla esa condición.

Toyota Corolla híbrido

¿Gasolina extra para los híbridos?

El uso del tipo de gasolina en cualquier vehículo híbrido dependerá de las características técnicas del motor de combustión y no de su aporte eléctrico. Son cosas independientes. Por lo tanto, la sugerencia es atender la recomendación del fabricante, pues si este pide ese octanaje del combustible es por razones del diseño del motor.

Para cualquier marca sería ideal no tener que recomendar la extra, porque eso supone un costo de operación mucho mayor que un eventual cliente considerará. Además, si llegara a tener algún problema es probable que la garantía no lo cubra por usar elementos diferentes a los que la marca exige. Estas consideraciones aplican para cualquier carro híbrido, desde los ligeros hasta los puros, y para todas las marcas.

Hemos recibido en varias oportunidades este mismo tema para consulta y siempre la referimos al importador, que nos responde casi siempre, que los vehículos deben usar gasolina extra y no porque sean híbridos, pues esa condición no tiene nada qué ver con la gasolina, sino por las especificaciones y requisitos del motor de combustión.

Precios de la gasolina

Las normativas que dictan el uso de la extra en los motores, caso que se aplica para vehículos convencionales también, no son esencialmente por la relación de compresión en las cámaras, que es muy alta y se produce pistoneo o detonación que, a la postre, rompe los pistones si no se usa el octanaje formulado. Y claro, eso conlleva a que en caso de algún percance no haya garantía si hacen pruebas de la gasolina.

Suzuki Swift híbrido

DATO

En el caso del motor 1.3 turbo de Renault, que está instalado en la Duster desde hace un año, y que acaba de llegar para la Captur, la marca no exige el uso de gasolina extra, pues, de nuevo, por su relación de compresión, no es necesaria.