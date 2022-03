La Audi A6 Avant E-Tron Concept adelanta un futuro prometedor

Fiel a su apuesta por un creciente portafolio de vehículos eléctricos, Audi mostró la A6 Avant E-Tron Concept, un adelanto de lo que según Josef Schlossmacher, jefe de comunicaciones para producto y tecnología de Audi, sería un nuevo modelo de producción que llegará al mercado europeo en 2024.

Como bien lo muestra su figura, la Audi A6 Avant E-Tron Concept es una station wagon, que utilizaría la plataforma PPE para vehículos eléctricos que la marca ha desarrollado junto con Porsche y que debutará el próximo año en los Q6 E-Tron y la esperada versión eléctrica del Porsche Macan.

Audi A6 Avant E-Tron Concept

En el caso de la Audi A6 Avant E-Tron Concept, esta arquitectura sería la base para unas baterías de unos 100 kWh (aún no han dado una especificación exacta) ubicadas a lo largo del piso que podrían cargarse a una velocidad de hasta 270 kW. Gracias a esto, en apenas 10 minutos podría recuperar cerca de 300 km de autonomía, aunque se cita que con una carga completa podría recorrer hasta 700 km.

Audi dice que la eventual versión de producción de esta station wagon eléctrica se ofrecería en diferentes configuraciones, arrancando con un solo motor eléctrico para el eje trasero y llegando hasta dos (uno por eje) con un enfoque más deportivo. En el mejor de los casos, se habla de 463 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos.

Audi A6 Avant E-Tron Concept

Por el momento no se cita ningún peso aproximado para la Audi A6 Avant E-Tron Concept pero sí sus dimensiones, y tal como se puede intuir por las imágenes, no será para nada pequeña. El concepto mide 4.96 metros de largo, 1.96 metros de ancho y 1.44 metros de alto, y aunque seguramente la versión de producción tendría algunos cambios, estas dimensiones no deberían variar considerablemente.

Si bien la marca no dejará de lado los SUV, pues como mencionamos el primer modelo en estrenar la plataforma PPE será el Q6 E-Tron, para quienes aún consideran a las station wagon como el vehículo ideal o si simplemente no quieren sucumbir ante la moda de los SUV, el hecho de saber que la Audi A6 Avant E-Tron Concept está prácticamente confirmada para dar paso a un modelo de producción en 2024 es sin duda una noticia más que buena.