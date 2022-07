La Lexus LX600 blindada por Inkas es un fuerte en cuatro ruedas

Solo era cuestión de tiempo para que la Lexus LX600 que se presentó en octubre del año pasado estuviera disponible con blindaje, y aunque seguramente esta no es la primera, esta preparación de la compañía canadiense Inkas le da un nivel de protección alto y digno de ciertos usuarios de este tipo de vehículos.

Lexus LX600 blindada por Inkas

Más allá de los marcos de los vidrios, algunas luces estroboscópicas disponibles de forma opcional o los rines reforzados, la Lexus LX600 blindada por Inkas difícilmente podrá diferenciarse de unidades que no hayan recibido este tratamiento. Para algunos, el “anonimato” de esta preparación será su primer nivel de protección.

Pero por supuesto el objetivo del blindaje es ofrecer protección contra ataques reales y en ese sentido la Lexus LX600 de Inkas fue armada para alcanzar el nivel CEN 1063 BR6 de protección, lo cual en términos prácticos quiere decir que será capaz de resistir la explosión simultánea de dos granadas de mano DM51 y disparos de rifles de asalto con municiones de 7.62 mm.

Lexus LX600 blindada por Inkas

Esto se logra gracias a vidrios blindados, un marco adicional en las puertas, un compartimiento de pasajeros especialmente protegido, fortificaciones en el piso, blindaje para el tanque de combustible y motor, y una suspensión reforzada que trabaja en conjunto con llantas run flat. Más adelante se ofrecerá un sistema de frenos mejorado con 10 pistones.

Lexus LX600 blindada por Inkas

Adicional a esto y a las mencionadas luces estroboscópicas, la Lexus LX600 de Inkas se puede pedir con sirena, un sistema de perifoneo, cámaras de visión nocturna y un sistema de supresión de incendios para el motor.

Inkas no dice cuánto peso adiciona su blindaje a la Lexus LX600 pero seguramente no será lo suficiente para que su motor V6 twin turbo de 3.5 litros se vea muy castigado en su desempeño, pues la compañía no anuncia modificaciones en este apartado. Así las cosas, mantiene los mismos 409 caballos de potencia anunciados por la marca.