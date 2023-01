La solución a los choques simples que enfrenta a los CDA y al Gobierno

En dicha Ley, se adiciona un parágrafo al artículo sexto que modifica la Ley 769 (Código Nacional de Tránsito) que a su vez, obliga a los CDA a tomar un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil hasta por 15 salarios mínimos mensuales ($17.400.000) para carros particulares; y siete salarios mínimos mensuales ($8.120.000) para motocicletas.

Este seguro es para amparar los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario, por la vigencia de cada uno de los certificados de revisión técnico mecánica emitidos por un CDA, que ha sido interpretado como una solución a los choques simples que ya han dejado violentos altercados en las calles.

Pero esa solución tiene en alerta roja a los CDA. EL TIEMPO habló con el presidente de la Asociación de Centros de Diagnóstico Automotor, Aso-CDA, Gonzalo Corredor, quien sostuvo que no tienen cómo sufragar los costos de ese seguro y que van a demandar la Ley.

“No va a haber posibilidad de sufragarlo, no hay en la estructura de costos cómo pagarlo, no tenemos recursos para cubrir esa póliza”, dijo Corredor, quien agregó que están buscando una reunión urgente con el ministro de Transporte, Fasecolda y Fenalco para tratar el asunto.

Choque simple

Anunció que Aso-CDA demandará la Ley 2283 por inconstitucional por vicios de procedimiento y forma. Según Corredor el parágrafo mediante el cual se introdujo el seguro obligatorio no tiene consecutividad. “En los debates en la Cámara de Representantes no estaba (no se discutió ni aprobó) y lo incluyó la senadora Ana María Castañeda a última hora en el Senado”.

Por último, dijo que este seguro podría generar la misma corrupción del Soat. “Cómo vamos a responder nosotros por la irresponsabilidad de un conductor. Esto podría genera un inconveniente mayor que el Soat, porque ahora con las fotos de los conductores, se van a simular accidentes y se acude a la póliza, eso podría generar más corrupción”.