La ‘solución’ a los choques simples que puso en jaque a los CDA

Una norma incluida y aprobada a última hora en el Senado de la República durante el trámite de la Ley 2283, que entró en vigencia el pasado 5 de enero, tiene en alerta a los 850 Centros de Diagnóstico Automotor, CDA, del país, organismos encargados de realizar la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes (RTM y EC).

En esta Ley se le adicionó un parágrafo al artículo sexto que modificó la Ley 769 (Código Nacional de Tránsito), obligando a los CDA a tomar un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil hasta por 15 salarios mínimos mensuales ($17.400.000) para carros particulares y siete salarios mínimos mensuales ($8.120.000) para motocicletas.

Este seguro, dice la Ley, estará a cargo de estos establecimientos y deberá ser expedido de manera gratuita a los propietarios de vehículos y motocicletas que realizan la RTM y EC. La póliza es para amparar los daños materiales causados a terceros.

Esta norma no hace explícita alusión a los choques simples, pero en su primer artículo señala entre sus objetos “instaurar mecanismos para amparar a los afectados por siniestros viales”. Esto se ha interpretado como una solución a esta problemática que ha dejado violentos altercados en las calles, luego de que se estableciera que ese tipo de siniestros deben conciliarse entre los dueños de los vehículos involucrados sin intervención de policías o agentes de tránsito.

Pero esa solución tiene más que preocupados a los CDA. EL TIEMPO habló con el presidente de la Asociación de Centros de Diagnóstico Automotor, Aso-CDA, Gonzalo Corredor, quien sostuvo que la medida los puede llevar a la quiebra o al cierre de sus negocios porque no tienen cómo sufragar los costos de ese seguro. Además, anunció que van a demandar la norma.

Choque simple

“No va a haber posibilidad de sufragarlo, no hay en la estructura de costos cómo pagarlo, no tenemos recursos para cubrir esa póliza”, dijo Corredor, quien agregó que el seguro podría generar la misma corrupción del Soat.

“Cómo vamos a responder nosotros por la irresponsabilidad de un conductor. Esto podría generar un inconveniente mayor que el Soat, porque ahora con las fotos de los conductores, se van a simular accidentes y se acude a la póliza, eso podría generar más corrupción”, dijo.

La situación también tiene preocupados a la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, y a Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, que este fin de semana esperan reunirse con el Ministerio de Transporte para encontrar una solución. Todos en conjunto consideran inviable la expedición de ese seguro.

Lo cierto es que la póliza no la están expidiendo. Las compañías aseguradoras no ofrecen este tipo de seguros, no hay estudios técnicos o cifras que soporten su impacto en las finanzas de los CDA, más teniendo en cuenta que solo en Bogotá, durante el año 2021, hubo más de 75.000 choques simples o de latas. En el país, cada año ocurren en promedio, unos 200.000 choques de latas.

“Ese es un problema mayor, pero lo deben solucionar los dueños de los vehículos pues la RTM y EC es un certificado del buen estado mecánico de un carro o de una moto en el momento de pasar por las pistas de los CDA. Si alguien golpea por un error de conducción o por un acto irresponsable a otro vehículo, nosotros no podemos pagar por eso, es absurdo”, dijo Hernán Torres, gerente de un CDA.

El jueves, el Ministerio de Transporte, a través de Twitter, se pronunció sobre la situación, anunciando que conjuntamente con el Gobierno nacional “realizarán los análisis jurídicos, técnicos y financieros necesarios para determinar los aspectos que, de acuerdo con las competencias constitucionales y legales deban reglamentarse”.

Lo que dice el autor de la Ley

Los representantes a la Cámara Milton Hugo Angulo Viveros y Luis Fernando Gómez, y el senador John Harold Suarez, son los autores de la Ley 2283. EL TIEMPO habló con Angulo, quien sostuvo que cuando radicó el proyecto de ley el seguro obligatorio no estaba incluido.

“Soy el autor y fui el ponente en la Cámara. Ese artículo fue incluido en el Senado, si se mira no fue aprobado así, quien debe hacer esa aclaración debe ser el ponente (Ana María Castañeda)".

Sin embargo, Angulo dijo que el artículo tiene “bondades”. “Es importante porque evita la evasión, muchos evaden la revisión técnico mecánica y eso trae consecuencias en la seguridad vial, pero los CDA no han visto esos beneficios (…), son los CDA los que deben asumir ese costo, no se le puede cargar al servicio de la revisión técnico mecánica”.

El congresista explicó que hay que tener en cuenta que, “si presto un servicio tengo que dar una garantía, esa póliza le puede costar a los CDA no solo 50.000 pesos para carros y motos, sino que los CDA se pueden considerar perjudicados en el costo, pero le corresponde al Ministerio de Transporte reglamentar esa decisión”.

‘No hay correlación entre el seguro y la actividad de los CDA’

ASO-CDA asegura que sus afiliados no pueden asumir costos por la irresponsabilidad de los conductores. Pidieron al gobierno objetar la ley.

El 21 de diciembre del año pasado, ASO-CDA y Fenalco radicaron en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República un documento en el que piden objetar por razones de “inconstitucionalidad, improcedencia e inconveniencia” el artículo mediante el cual se creó este seguro obligatorio, que no se discutió ni aprobó en los debates en la Cámara pero que, según el presidente de ASO-CDA, fue introducido a última hora por la senadora Ana María Castañeda, ponente del proyecto de ley.

Por estos errores de procedimiento ASO-CDA también demandará ante la Corte Constitucional. En el documento entregado a la Secretaría Jurídica, ASO-CDA explica que sus establecimientos sí están obligados a tener una póliza para cubrir daños a terceros dentro de sus instalaciones, esto en razón de que en el informe para votar el proyecto se afirma que estos seguros individuales “no son una novedad en el sector”.

“Lo anterior nos da a entender que existe, por parte de los legisladores, un desconocimiento de la actividad que desarrollan los CDA y hasta dónde va su responsabilidad, razón por la cual encontramos imprecisiones en los argumentos planteados”, aseguran.

En el documento explican que no existe una correlación entre el seguro obligatorio individual propuesto y la actividad que cumplen los CDA. “Un CDA no puede asumir la responsabilidad del daño que puede ocasionar el propietario del vehículo a terceros por fuera del establecimiento”. También es claro que el CDA solo aprueba el estado correcto de un vehículo en el momento del examen pero no puede responder por lo que suceda en el año siguiente cuando esté circulando y puede ser objeto de daños, manipulaciones, uso indebido, velocidades inadecuadas, etc.

Así mismo, ASO-CDA y Fenalco hacen referencia a la cuantía del valor del amparo. “Esta sobrepasaría los valores de utilidad actuales producto de las inspecciones”, y agregan que se presentaría una “profunda crisis en el sector”, no podrían asumir los costos de operación y hace insostenible su actividad, además de poner en riesgo la continuidad de la revisión técnico mecánica.

Según los cálculos del gremio, el costo de la póliza para una motocicleta sería de 59.000 pesos y para un vehículo liviano de 89.000 pesos. Al sumar estos valores a los costos de administración de la tarifa de la RTM, les arroja una pérdida de $ 26.555 en las motos, y de $ 36.397 en los livianos, lo cual se suma a la problemática de evasión.

Por último, los gremios hacen referencia a los vicios de trámite de la Ley, la violación al “principio de consecutividad e identidad flexible”, esto, porque el parágrafo que crea este seguro obligatorio no fue discutido ni aprobado en los dos primeros debates en la Cámara de Representantes (ver Lo que dice el autor de la Ley).