Lamborghini, otra historia a la pantalla grande

Podría decirse que el éxito que tuvieron las películas Rush (2013) y Ford v Ferrari (2019) no pasó desapercibido para las productoras, poniendo al mundo de los carros en su radar. La prueba: ya está grabación una película sobre Ferrari, una sobre la Fórmula 1 estaría en sus etapas iniciales y el próximo 18 de noviembre se estrenará una sobre Lamborghini.

Según el tráiler y la descripción de Lionsgate, Lamborghini, The Man Behind The Legend, cuenta la historia de Ferruccio Lamborghini desde su “modesto inicio construyendo tractores hasta su famosa rivalidad con Enzo Ferrari” que lo llevaría a fundar una de las marcas de súper carros más icónicas de la industria.

Lamborghini, tráiler película

A lo largo del tráiler vemos escenas inspiradas en famosas historias de Lamborghini, como su encuentro con Enzo cuando lo buscó para darle su opinión sobre sus vehículos o la presentación del 350 GT. Sin embargo, tendríamos que dejar nuestras opiniones hasta cuando la hayamos visto.

Diríamos que esto sería a partir del 18 de noviembre pero lamentablemente no la vemos anunciada en las carteleras del país.