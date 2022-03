Land Rover celebra 60 años de James Bond con un Defender de rally

El 5 de octubre de 1962 se estrenó en cines Dr. No, la primera película de James Bond y desde la cual han pasado (casi) 60 años y otras 24 entregas de la franquicia. Y desde los últimos 40 años, Land Rover ha hecho parte de esa historia que ahora ha decidido celebrar y conmemorar con una edición especial del Defender 90.

No cualquier edición especial, eso sí, pues se trata de un Defender único en todo el sentido de la palabra que ha recibido diversas modificaciones para competir mañana 26 de marzo en la carrera en el Norte de Gales que hace parte del Bowler Defender Challenge. Si bien esta serie comprende varias carreras más a lo largo del Reino Unido, este Defender solo competirá en una.

Land Rover Defender 60 años James Bond

Comenzando con lo más evidente, la carrocería de este Land Rover Defender 90 ha sido pintada en negro y a los lados y en el techo tiene una decoración especial que hace alusión a los 60 años del 007 en el cine. Además, en el capó y en la compuerta trasera también tiene los nombres de todas las películas de James Bond.

Land Rover Defender 60 años James Bond

Los rines de 18 pulgadas, también terminados en color negro, tienen llantas todo terreno y la nueva suspensión se conjuga con un subchasís modificado y espirales más rígidos. Como cualquier vehículo para este tipo de competencias de rally, este Land Rover Defender 90 lleva una jaula completa para proteger a los ocupantes.

Para el apartado mecánico Land Rover fue algo conservador pues eligió el motor 2.0 litros turbo de cuatro cilindros con 296 caballos que montan las versiones de entrada, aunque seguramente el nuevo sistema de escape le dará un sonido más interesante. También se mejoró la refrigeración para el motor y la transmisión.

A sus mandos en el Bowler Defender Challenge estará el piloto Mark Higgins, tres veces campeón del British Rally y quien también ha sido uno de los dobles para las secuencias de persecuciones de Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y No Time To Die. Su copiloto será Claire Williams, ex sub directora del equipo Williams de Fórmula 1 e hija de Sir Frank Williams.