Lexus LS 2023 actualiza su tecnología

BMW, Audi y Mercedes dominan con fuerza una categoría de berlinas grandes que si bien ofrece pocas ventas proporcionalmente, supone un reconocimiento de imagen y una identidad de marca.

Los japoneses son los únicos que presentan algo de resistencia al dominio germano con el Lexus LS. Una gran berlina que trata de mantenerse actualizada con la intención de seguir demostrando que su enfoque también convence. Como parte de su ciclo anual de renovación, el Lexus LS 2023 llega al mercado con cambios más enfocados en la tecnología.

El LS de 2023 no modifica absolutamente en nada lo que ya se conocía en el diseño, pero eso no quita para que siga mostrando un excelente compromiso con la elegancia. Vale recordar que la última generación aterrizó por el año 2017 con importantes novedades. En ese sentido, la parte estética ofrece un punto de vista muy particular.

Alejada del conservadurismo de los alemanes, los japoneses se caracterizan por su gran parrilla delantera con doble trapecio invertido.

Con una sola carrocería disponible y 5,23 metros de largo, el LS ofrece un habitáculo de lujo donde hasta cinco pasajeros pueden viajar con total comodidad, sin embargo se recomienda no sobrepasar los cuatro ocupantes para disfrutar al máximo de la experiencia premium de Lexus. Las sillas traseras ofrecen configuaraciones con varias comodidades como reclinación, reposapiés o incluso masajes con calefacción.

Para mejorar la experiencia de uso, Lexis ha aplicado una renovación en el apartado tecnológico con nuevos sistemas de entretenimiento y conectividad.

El nuevo sistema Lexus Link Pro incluye una pantalla táctil de 12,3 pulgadas con asistente fónico que responde al comando: 'Hey Lexus'. La conectividad con dispositivos móviles también fueron mejoradas, pudiendo mantener a los usuarios conectados no sólo dentro del vehículo, también fuera de este gracias a una aplicación.

Por último, el Lexus LS 2023 recibe el último software de la casa, también compatible con actualizaciones inalámbricas.

También se incluyó un nuevo equipo de navegación con información del tráfico en tiempo real. Además, de contar con lo que Lexus denomina como Monitor Digital de Visión Panorámica. A través de una cámara el conductor puede saber qué hay bajo el carro así como la posición de los neumáticos en cualquier momento.

Por otra parte, la gama mecánica no se altera, manteniendo vigentes las versiones LS 500h y LS 500h AWD. Su sistema híbrido ofrece un excelente confort de marcha con unos consumos muy ajustados además de la ventajosa pegatina ECO de la DGT.

