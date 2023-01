Licencia de conducción: ¿Podrían negarsela por algún problema de salud?

En la actualidad son muchas las personas que quieren solicitar la licencia de conducción en los diferentes sitios autorizados. Sin embargo, para que ésta sea otorgada deben aprobar una serie de exámenes físicos y pruebas de manejo, allí se verifica que el ciudadano este en las condiciones correctas para poder manejar sin ningún problema.

¿Cuáles son las pruebas que debe aprobar?

Mediante los exámenes el personal médico expide un certificado donde afirman que usted cuenta con la capacidad física y mental para manejar un automotor sin problema alguno. Este documento es indispensable, pues si no tiene las capacidades necesarias, no podrá conducir porque podría causar graves accidentes en la vía.

Capacidad auditiva: Mediante un examen de audición los médicos pueden dar a conocer el nivel y orientación auditiva de cada uno de los oídos de la persona. En caso de que la persona presente problemas para escuchar, puede usar algunos de los audífonos que lo ayuden a mejorar esta condición.

En caso de que no lo use o estos equipos no sean favorables para la persona, no podrá obtener la licencia de conducción.

Capacidad visual: El usuario deberá demostrar que su capacidad de visión está en buen estado, puede que le recomienden gafas para el momento en el cual vaya a conducir o que le nieguen la licencia por tener problemas graves de visión.

Capacidad mental: Debe presentar pruebas psicológicas para comprobar que su salud mental está en condiciones óptimas para poder manejar sin problemas. También realizan la valoración de la respuesta del cerebro a los estímulos, esto quiere decir que mantiene el sentido de la orientación y la realidad.

Condición motriz: Mide la destreza para identificar si la persona puede ejecutar acciones rápidas utilizando todos los sentidos, coordina miembros superiores e inferiores sin problema alguno, es capaz de manejar sin problema.

Si usted no aprueba estos exámenes le pueden negar la licencia de conducción, por eso es importante conocer cuál es su condición de salud, así va a evitar que se presenten fallas durante el proceso.

