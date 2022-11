Listado de los carros más vendidos en Octubre y en lo que va de 2022

Octubre no fue un mes para las ventas de carros nuevos pues por primera vez en 5 meses las ventas cayeron por debajo de la frontera de las 23 mil unidades. La caída fue del 3.3% con respecto a 2021. Lo cual no quiere decir que no se registraran bastantes cambios en el Top 20 de los carros más vendidos en el mes y por lo menos 7 en el acumulado del año.