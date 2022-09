Listado de los carros más vendidos en agosto y en lo que va de 2022

Agosto se convirtió en el mejor mes del año con 24.386 unidades, superando por casi 1.000 a junio que ostentaba el título en las ventas de este año. Aunque no hubo cambio en el liderato con respecto a julio, sí se registraron varios movimientos importantes en el Top 20 del mes y en el acumulado del año apenas uno de los carros más vendidos en Colombia cambió de lugar.

Top 20 de los carros más vendidos en Colombia en 2022

Según los datos recogidos por la alianza Andi y Fenalco, por quinto mes en línea las ventas de carros nuevos en Colombia vienen en ascenso y la diferencia en el acumulado de este año frente al mismo periodo de 2021 aumentó al 10.4 frente al 9.6% que se registró al cierre de julio. Esto quiere decir que son 171.385 vehículos los que se han vendido hasta ahora en el país.

En el mes, comparado con agosto de 2021, tuvo un aumento importante del 15.8% y así como en el Top 20 de los carros más vendidos del año, en el mes se presentaron bastantes movimientos y el liderato mensual tuvo un nuevo protagonista, a diferencia del que lidera el acumulado, un automóvil que se trepó a ese lugar destacado desde junio.

Ventas de carros nuevos en Colombia 2022

Para destacar…

A diferencia de julio, agosto ya no fue el mes de Suzuki, pues el Swift que había reinado en las ventas de los dos meses anteriores ni siquiera apareció en los 20 primeros puestos. La camioneta Vitara en cambio siguió siendo protagonista en su puesto habitual. Por esta razón la marca fue sexta en el mes, aunque se mantuvo cuarta en el acumulado del año.

Por tercer mes consecutivo, la camioneta más vendida en Colombia volvió a ser la Renault Duster y repitió el segundo lugar en las ventas del mes que había alcanzado en julio. La Duster hizo su ‘agosto’ pues con 1.135 unidades este mes es el de mayor bonanza en el año.

El Chevrolet Onix logró una tremenda remontada y pasó del lugar 9 en julio al tercer puesto en agosto en cuanto a las ventas del mes.

Pero el mejor desempeño para la marca y en el mercado lo tuvo el Chevrolet Joy que acumuló dos meses de crecimiento en ventas y subió dos puestos con respecto a julio cuando fue tercero. Fue el rey de las ventas mensuales en agosto.

Otro vehículo que siguió recuperando terreno fue la Mazda CX-30 que ocupó la quinta casilla en el registro del mes, escalando dos renglones con respecto a julio. Precisamente hablando de camionetas, el sendero de la CX-30 lo siguió su hermana CX-5 que se recuperó en agosto y finalizó en la casilla 11, por delante de la Vitara de Suzuki que en julio había quedado quinta. Sin embargo, no le alcanzó para meterse en el acumulado.

La Toyota Corolla Cross tuvo una ligera recuperación con respecto a julio, subiendo tres puestos para ubicarse en el escalón 13 del registro mensual para agosto.

El Kia Picanto recuperó 4 puestos de la caída que sufrió en julio cuando ocupó el puesto 19 muy lejos de su acostumbrado puesto en el registro mensual y repitió el sexto puesto en el acumulado del año.

Además de la Mazda CX-5 que ocupó el décimo puesto en las ventas de agosto con 593 unidades, otros dos vehículos se metieron en el Top 20 del mes: el Toyota Corolla que logró la ubicación 18 con 372 unidades y la pick up Nissan Frontier que se ubicó en el lugar 20 con 338.

Renault se mantiene con 5 vehículos en el Top 20 de los carros más vendidos del año y está seguida por Chevrolet que tiene 3, empatando con Toyota.

Dos camiones y una pick up siguen dentro de los vehículos más vendidos en Colombia este año. Los automóviles son mayoría, ahora con 11 representantes, uno más que los que tenían en mayo, y 6 camionetas, una menos en consecuencia.

A continuación, los carros más vendidos en Colombia durante junio y en lo que va del acumulado de 2022.

20. Toyota Fortuner – 1.966 unidades

Esta camioneta se mantuvo en el Top 20 de los carros más vendidos del año gracias, después de su ingreso en julio. Aunque perdió el ritmo que traía pues en agosto se vendieron 244 unidades y no alcanzó a clasificar en el listado de los carros más vendidos del mes. Con respecto al año anterior, hasta ahora la camioneta crece en 46.2% Igual.

Volkswagen Voyage

19. Volkswagen Voyage – 2.069 unidades

Con 281 unidades comercializadas en agosto, el sedán Voyage pudo mantenerse en el mismo lugar por tercer mes consecutivo. En el desempeño que lleva en el año, agosto resultó en el tercer mejor mes en ventas para este automóvil. Una vez más su ‘hermano’ de 5 puertas, lo aventajó en los registros en agosto, de la misma forma que le sucedió en julio. En el acumulado del año crece en 73.9% versus 2021. Igual.

JAC HFC

18. JAC HFC – 2.283 unidades

Tercer mes sólido en ventas para uno de los dos camiones de este listado, pues hizo su ‘agosto’ al ocupar el puesto 16 con 406 unidades vendidas y dejar este mes como el mejor en lo que va del año. Este tremendo desempeño le sirvió para mantenerse en la misma casilla con respecto a la anterior medición y por segundo mes en línea. Igual.

Mazda 2

17. Mazda 2 – 2.625 2010 unidades

El carro de Mazda recuperó terreno de forma impresionante para consolidarse en el Top 20 de los carros más vendidos en 2022, pues en agosto frenó tres meses en caída que traía versus 2021. Otro vehículo que hizo su ‘agosto’ pues se vendieron 615 unidades y esto le permitió ocupar la casilla 9 en el registro mensual. En el año también se redujo su caída que ahora es de 23.1%. A pesar de todo ello, se mantuvo en la misma posición frente a la anterior medición. Igual.

16. Toyota Hilux – 3.038 unidades

Es la única pick up de este Top 20 de los carros más vendidos en Colombia durante 2022. A diferencia de los dos vehículos anteriores, agosto no se convirtió en el mejor mes en ventas, pues ocupó el puesto 15 con 425 unidades vendidas, aunque siguió siendo la pick up más vendida. Su crecimiento en el año bajó dos puntos frente a julio y va en un crecimiento del 60.9%. Se mantuvo en la misma posición frente a la anterior medición. Igual.

Volkswagen Gol

15. Volkswagen Gol – 3.140 unidades

Como ya se dijo, el Gol superó al Voyage en las ventas de agosto y por segundo mes en línea. Y es que este mes se vendieron 385 unidades que le valieron ubicarse en la casilla 17 de las ventas mensuales. En el año crece en 51.7%, sumando 12 puntos porcentuales, versus el anterior Top 20 del año. Otro de los carros que mantuvo su lugar en el acumulado. Igual.

Suzuki Vitara

14. Suzuki Vitara – 3.622 unidades

La camioneta de Suzuki está viviendo ‘altibajos’ en las ventas de este año. De un espectacular julio en el que ocupó el quinto lugar en las ventas mensuales con 768 unidades, pasó al lugar 12 en el registro de agosto con 576 unidades. A pesar de este bajón fue otro vehículo que se pudo mantener en su sitio. Este repentino ‘frenazo’ hizo que perdiera más de cuatro puntos frente a la anterior medición y ahora es del 35%. A pesar de este comportamiento se mantuvo en su sitio. Igual.

Toyota Corolla Cross

13. Toyota Corolla Cross – 3.714 unidades

La Toyota Corolla Cross empató en el número de unidades vendidas en agosto con la Suzuki Vitara, pues se vendieron 576 unidades y ocupó la casilla 13 en el Top 20 mensual. Esto le significó una recuperación frente a julio cuando ocupó el puesto 17 del mes. Menos de 100 unidades la separan de la camioneta de Suzuki, por lo que pronto puede haber un relevo entre estos vehículos. En el año crece en 79.5% versus el mismo periodo de 2021, lo que significa que subió 4 puntos con respecto a la anterior medición. También mantuvo su lugar. Igual.

Foton BJ

12. Foton BJ – 3.854 unidades

El camión de mayores ventas en Colombia aumentó su ventaja pues hizo su ‘agosto’ en agosto le fue muy bien al comercializar 700 unidades y, de paso, meterse en el séptimo puesto, con lo que este se convierte en su mejor mes en el año. Esto también catapultó su crecimiento versus 2021 pues ya va en el 68.2%, con un aumento de 8 puntos frente al anterior Top 20. A pesar de este buen desempeño, no se modificó su posición, pues sus rivales también tuvieron un buen momento. Igual.

Chevrolet Tracker 2021

11. Chevrolet Tracker – 4.060 unidades

En cambio, a esta camioneta no le fue tan bien en agosto y bajó con respecto a julio, pues la Chevrolet Tracker vendió en el mes pasado 368 unidades con lo que ocupó el puesto 19 en el Top 20 del mes, lo que le significó perder el ritmo que traía en los tres meses anteriores. A pesar de ello su crecimiento pasó del 58.5% al 74% al final de agosto. Se mantuvo en la misma posición. Igual.

Renault Logan

10. Renault Logan – 4.590 unidades

Por quinto mes en línea repite puesto este sedán. En agosto ocupó la casilla 11 de las ventas con 585 unidades vendidas, lo que también significó una ligera recuperación frente a julio. Sin embargo, en el acumulado a agosto la caída para este sedán se aumentó en dos puntos porcentuales, por lo que ahora su caída marcha en 6.6%. Igual.

Renault Sandero

09. Renault Sandero – 4.778 unidades

Con 661 unidades vendidas en agosto, el Sandero volvió a pasar a su hermano el Logan en las ventas mensuales y por ello ocupó la ubicación 8 en el registro mensual. A pesar de que no le fue mal, su crecimiento en el año volvió otra vez a cifras negativas, con un 4.9% en negativo versus el acumulado a agosto de 2021. Mantuvo el mismo puesto en el Top 20 de los carros más vendidos del año. Igual.

Mazda CX-30

08. Mazda CX-30 – 5.239 unidades

La camioneta de Mazda lleva dos meses en línea en franca recuperación y como otros vehículos del listado, también hizo su ‘agosto’ en este mes pues se vendieron 846 unidades, lo que le valió para ubicarse en la quinta casilla de las ventas del mes. Sin embargo, el acumulado que tenía hasta agosto de 2021 era mucho mayor y ni siquiera pudo recortar la caída que se aumentó en 1 punto y al cierre de agosto va en 25.5% en negativo. Mantuvo el mismo renglón frente a la medición anterior. Igual.

Kia Picanto

07. Kia Picanto – 5.430 unidades

Segundo mes en línea que el Kia Picanto pierde posiciones en el Top 20 de los carros más vendidos en Colombia. En agosto ocupó el renglón 14 por vender 575 unidades, lo que le significó una ligera recuperación al frenazo que sufrió en julio cuando casi sale del listado del mes, al parar en el puesto 19. En el año crece en 5.9%, lo que le redujo el crecimiento que traía y que iba en 13.7%. Todo esto le hizo perder su posición frente al Top 20 acumulado a julio. Bajó.

Renault Stepway

06. Renault Stepway – 5.485 unidades

En agosto el Renault Stepway también ocupó el mismo puesto que logró ahora en el Top 20 del año, siendo el único vehículo que mejoró su posición. En agosto se vendieron 884 unidades y repitió el sexto puesto en el registro mensual, como lo hizo en julio. Mantuvo su crecimiento en positivo en 2.4%, uno menos que en julio. En cifras netas, agosto se convirtió en el mejor mes del año para el Stepway y esto le permitió adelantar una casilla. Subió.

Renault Kwid Iconic 2023 Colombia

05. Renault Kwid – 5.829 unidades

El Kwid tuvo un buen mes en agosto, aunque no el mejor del año. Se vendieron 961 unidades y repitió el cuarto puesto en el registro mensual que logró en julio. Este buen desempeño le permitió seguir recortando la caída que llevaba en el año y que era del 17.2% hasta julio. Ahora su caída es del 11.3% versus las ventas de 2021. Repitió la posición que tuvo en julio. Igual.

Chevrolet Joy

04. Chevrolet Joy – 6.329 unidades

Por segundo mes consecutivo, el Chevrolet Joy se convirtió en el carro más vendido en Colombia en el registro mensual con 1.152 unidades. Acumuló dos meses de impresionante desempeño y va en camino de convertirse en el carro más vendido de la marca, por ello es que su ensamblaje se ve como una promesa para GM Colmotores. Su crecimiento anual también aumentó y pasó del 29% al 42.8% en lo que va del año. Igual.

Chevrolet Onix

03. Chevrolet Onix – 6.582 unidades

Al Onix tampoco le fue nada mal en agosto, pues lleva dos meses de recuperación en línea y por ahora agosto se convierte en su mejor mes en el año con 1.030 unidades comercializadas, gracias a lo cual pudo ocupar el tercer puesto del registro mensual. Por este buen desempeño pudo mantener el mismo lugar frente a la anterior medición, aunque su crecimiento anual siguió aumentando ya de forma exponencial al pasar de casi 41% a un impresionante 66%. Igual.

Renault Duster

02. Renault Duster – 6.694 unidades

Poco a poco la Renault Duster va en camino de convertirse una vez más en la camioneta más vendida en Colombia. En agosto ocupó el segundo lugar en las ventas pues se comercializaron 1.135 unidades, solo 17 menos que el Chevrolet Joy que ocupó el primer puesto. Como los últimos vehículos su crecimiento anual también aumentó, aunque en solo dos puntos pasando ahora al 31%. Lleva dos meses en línea como la camioneta más vendida. Increíblemente, tampoco modificó su posición con respecto al anterior listado. Igual.

Suzuki Swift Sedán

01. Suzuki Swift – 7.001 unidades

En cambio, el que es por ahora ‘rey de las ventas’ en Colombia no tuvo un buen desempeño en agosto. Tan mal le fue que ni siquiera quedó incluido en el Top 20 de las ventas mensuales pues se comercializaron solo 182 unidades. Esto ocasionó que frenara también su crecimiento en el año, que sigue siendo el mayor de este Top 20, pero que ahora pasó del 410% a 322%. Con todo, aún se mantiene liderando el Top 20 de los carros más vendidos en 2022. Igual.

Nissan Frontier

DATO

Los vehículos de trabajo siguieron sorprendiendo en los registros de agosto. El camión Foton BJ logró la posición 7 en las ventas del mes y el camión JAC HFC el puesto 16. También las pick up, pues la Toyota Hilux y la Frontier de Nissan se metieron en el Top 20.