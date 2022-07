Listado de los carros más vendidos en junio y en lo que va de 2022

Top 20 de los carros más vendidos en Colombia en 2022

Según los datos recogidos por la alianza Andi y Fenalco, las ventas de carros nuevos en junio subieron en más del 14% con respecto al mismo mes de 2021, y también por tercer mes consecutivo este año, y por la cantidad de vehículos ahora este es el mejor mes del año en la materia y de paso impulsó el crecimiento de las ventas en el acumulado que ahora crece en casi el 12% versus el primer semestre del año anterior con casi 124 mil carros nuevos.

Top 20 de los carros más vendidos en Colombia en 2022

Y es que este primer semestre cierra con un crecimiento positivo y el tránsito de tres diferentes vehículos en el liderato de las ventas de carros en Colombia, pues por segundo mes consecutivo hubo un nuevo líder, tanto en el mes como al cierre del primer semestre, así como protagonistas inusuales por lo que se registraron bastantes cambios en el Top 20 de los carros más vendidos del año en Colombia.

(Le puede interesar: Alpine A110 E-ternity. Chispazo de creatividad)

Para destacar…

Junio fue el mes de Suzuki , pues gracias a dos de sus vehículos la marca logró ubicarse en el cuarto puesto en el mes, aunque el podio siguió compuesto por Renault, Chevrolet y Toyota en ese orden.

, pues gracias a dos de sus vehículos la marca logró ubicarse en el cuarto puesto en el mes, aunque el podio siguió compuesto por Renault, Chevrolet y Toyota en ese orden. El anterior líder del Top 20 de carros más vendidos en 2022, el Chevrolet Onix ocupó el séptimo puesto en junio, lo que frenó su ascenso y le hizo perder por ahora la corona de las ventas.

ocupó el séptimo puesto en junio, lo que frenó su ascenso y le hizo perder por ahora la corona de las ventas. El Chevrolet Joy, que fue el carro más vendido en mayo, también cayó, pero de manera más pronunciada, pues en junio ocupó el puesto 16 de las ventas mensuales.

Gran desempeño de la Toyota Corolla Cross que en junio se convirtió en la camioneta más vendida en Colombia, ocupando el tercer lugar de las ventas mensuales y escalando en el Top 20 del año.

Lo mismo puede decirse del Volkswagen Voyage, el sedán derivado del Gol, que se trepó hasta el lugar 12 en las ventas de junio y su registró le llevó a incorporarse en el listado de los carros más vendidos en lo que va del año.

Dos camiones y dos pick up se metieron en el Top 20 de los carros más vendidos en junio . De estos, sólo la Nissan Frontier, que logró el puesto 20 con 299 unidades, no está dentro del acumulado del año. Lo mismo le pasó a la Toyota Fortuner que ocupó el puesto 18 en junio con 345 unidades.

. De estos, sólo la Nissan Frontier, que logró el puesto 20 con 299 unidades, no está dentro del acumulado del año. Lo mismo le pasó a la Toyota Fortuner que ocupó el puesto 18 en junio con 345 unidades. Renault se mantiene con 5 vehículos en el Top 20 de los carros más vendidos del año y está seguida por Chevrolet que tiene 3, uno menos de los que tenía en mayo, por lo que empata con Toyota.

Dos camiones y una pick up siguen dentro de los vehículos más vendidos en Colombia este año. Los automóviles son mayoría, ahora con 11 representantes, uno más que los que tenían en mayo, y 6 camionetas, una menos en consecuencia.

Renault aumentó su ventaja en el liderato de las marcas que más venden en Colombia. Duplicó la ‘brecha’ que la distanciaba de Chevrolet y ahora lo supera por 3.000 unidades.

(Siga leyendo: Partes de la vía en Colombia: aprenda a identificarlos)

A continuación, los carros más vendidos en Colombia durante junio y en lo que va del acumulado de 2022.

Toyota Prado

20. Toyota Prado – 1.476 unidades

La camioneta no tuvo un buen desempeño en junio, a pesar de que se vendieron 210 unidades, por lo que no quedó en el Top 20 del mes. Esto hizo que perdiera dos puestos con respecto a mayo y por segundo mes consecutivo, por lo que de no recomponer el camino terminará saliendo del registro de los carros más vendidos en Colombia durante 2022 para la próxima medición. Con todo esto, sus ventas crecen en más del 43% versus 2021.

Volkswagen Voyage

19. Volkswagen Voyage – 1.487 unidades

En el lado opuesto está el sedán derivado del Volkswagen Gol pues tuvo un estupendo desempeño en junio cuando se vendieron 552 unidades y logró ubicarse en el lugar 12 de las ventas del mes. Esto lo catapultó para su ingreso en el Top 20 de los carros más vendidos en Colombia y por un escaso margen superó a la Prado. Crece en casi el 38% versus 2021.

JAC HFC

18. JAC HFC – 1.555 unidades

Otro mes sólido en ventas para uno de los dos camiones de este listado, pues en junio ocupó el puesto 19 con 338 unidades, lo que le sirvió para subir una casilla con respecto a la anterior medición. Crece casi el 22% versus 2021.

(Además: Rolls-Royce y Hyundai trabajarán juntos en proyecto de movilidad aérea)

Mazda 2

17. Mazda 2 – 1.876 unidades

El pequeño carro de Mazda siguió perdiendo terreno y cedió dos lugares frente a la medición de mayo. Esto se explica porque en junio se vendieron menos de 70 unidades, lo que lo convierte en el peor mes del año en materia de ventas. Es el segundo mes consecutivo en el que pierde dos lugares. Para el Top 20 de los carros más vendidos del año, su caída es de casi el 11% versus 2021.

Toyota Hilux

16. Toyota Hilux – 2.091 unidades

Es la única pick up de este Top 20 de los carros más vendidos en Colombia durante 2022. Tuvo un gran desempeño en junio pues ocupó el puesto 11 en el mes con 570 unidades vendidas. Su crecimiento en el año va en casi 58% y esto le permitió subir un renglón en el Top 20 de ventas acumuladas en 2022.

Suzuki Vitara

15. Suzuki Vitara – 2.278 unidades

Aunque no le fue tan bien en junio como en mayo, la Vitara subió un lugar con respecto a la medición anterior pues en el mes se vendieron 481 unidades y ocupó la casilla 14. A diferencia del mes anterior, no fue el vehículo más vendido de la marca. Por lo que se desaceleró, su crecimiento ahora es del 32.5% versus 2021, pues en mayo iba en casi el 39%.

(Siga leyendo: Líneas y señales en el piso de las carreteras: aprenda a identificarlas)

Volkswagen Gol

14. Volkswagen Gol – 2.355 unidades

Como ya se dijo, el Voyage superó al Gol en ventas en junio, a pesar de que se vendieron más unidades en junio que en mayo, pues fueron 473 unidades, lo que le valió ubicarse en el puesto 15 del mes. Sin embargo, perdió una casilla con respecto a la anterior medición. En el año crece en 45.7%.

Foton BJ

13. Foton BJ – 2.695 unidades

Sigue siendo el camión de mayores ventas en Colombia, aunque en junio se frenó su demanda ya que ocupó el lugar 17 con 411 unidades, lo que tuvo como consecuencia que cayera dos posiciones frente al anterior Top 20 de los carros más vendidos del año. A pesar de ello sigue sólido en su crecimiento versus 2021, pues su demanda va en casi 60%.

(Le puede interesar: Aston Martin decidirá alianza con Mercedes, Lucid o Rimac para su primer eléctrico)

Toyota Corolla Cross

12. Toyota Corolla Cross – 2.802 unidades

Caso contrario es el de la Corolla Cross que registró un tremendo desempeño en ventas en junio, con 947 unidades, lo que la catapultó para ocupar el tercer puesto en el registro mensual. Semejante demanda hizo que subiera dos lugares con respecto a la anterior medición y que ahora sea el segundo vehículo de este Top 20 que más crece en el primer semestre, con más del 135% versus 2021.

Chevrolet Tracker

11. Chevrolet Tracker – 2.998 unidades

Otra camioneta a la que le fue muy bien en las vitrinas durante junio. Se vendieron 804 unidades ese mes, lo que le significó ubicarse en el renglón 6 de las ventas. Por segundo mes consecutivo recuperó terreno la camioneta más pequeña de Chevrolet y en el acumulado del año su crecimiento pasó del 5% a casi el 30% al cierre del semestre. Este buen desempeño hizo que subiera un puesto frente a la anterior medición.

Renault Logan

10. Renault Logan – 3.525 unidades

Por tercer mes consecutivo repitió puesto este sedán. A pesar de que se vendieron más unidades que en mayo, con 676 Logan comercializados y ocupó el renglón 9 en las ventas mensuales, por delante del Sandero, no pudo modificar su estatus en el Top 20 del año. Para resaltar, al cierre del año y por primera vez en 2022, reporta un 2% de crecimiento versus 2021. Está cerca de superar a su ‘hermano’ Sandero.

(Lea también: Multa de tránsito: ¿cuánto tiempo tarde en hacerse válido el pago?)

Renault Sandero

09. Renault Sandero – 3.545 unidades

A pesar de quedar detrás del Logan en junio, el Sandero tuvo un buen desempeño en junio con 639 unidades vendidas y cerrando el Top 10 del mes. Eso hizo que revirtiera la caída que tenía hasta mayo, pues pasó de -2% a un crecimiento del 2.3% en lo que va del año. A pesar de todo, no pudo evitar caer una casilla frente al anterior Top 20 de los carros más vendidos del año.

Mazda CX-30

08. Mazda CX-30 – 3.674 unidades

A diferencia de lo que ocurrió en mayo, cuando fue la camioneta más vendida en el país, en junio sufrió una caída en su demanda pues se vendieron solo 483 unidades y descendió hasta el puesto 13 para el registro mensual. Esto hizo que también cayera dos puestos en el Top 20 del año frente al anterior registro y tiene una caída de más del 26% versus 2021.

(Siga leyendo: Licencia de conducción: conozca los puntos en donde puede reclamarla)

Renault Stepway

07. Renault Stepway – 3.893 unidades

Hasta mayo era el automóvil más vendido de la marca en Colombia, pero esto no quiere decir que no tuviera un buen registro de ventas en junio, pues en ese mes fue el quinto carro más vendido en Colombia con 865 unidades, lo que es el mejor registro en lo que va de 2022. Este desempeño le sirvió para mantener su puesto y para revertir una ligera caída versus 2021, que se convierte ahora en un crecimiento del 5.2%.

Renault Kwid Outsider 2023 Colombia

06. Renault Kwid – 3.960 unidades noveno

Tres casillas subió el que es ahora el automóvil más vendido de la marca en Colombia. Por segundo mes consecutivo, el pequeño carro de Renault tuvo un desempeño espectacular, pues se vendieron 1.110 unidades y logró ocupar el segundo puesto en las ventas del mes. Semejante desempeño le sirvió para treparse en el Top 20 y para recortar la caída que lleva en el año que pasó del -24,1% al -16%. Está muy cerca del Stepway.

(Siga leyendo: Apple CarPlay llega con mejoras, así podrá pagar la gasolina a través de la pantalla de su auto)

Chevrolet Joy

05. Chevrolet Joy – 4.267 unidades

El que había sido el vehículo más vendido en Colombia en mayo pasó a ocupar el puesto 16 en las ventas de junio con 417 unidades. Este ‘reversazo’ en su demanda hizo que perdiera tres casillas con respecto a la anterior medición, saliendo del podio de las ventas del año. Esto frenó también su crecimiento anual que iba en casi el 100% para mayo y que al cierre del primer semestre quedó bajó hasta el 48%.

Kia Picanto

04. Kia Picanto – 4.534 unidades

A diferencia de mayo cuando quedó cuarto en ventas, al Kia Picanto no le tan bien en junio pues solo se pudo ubicar en la octava casilla de las ventas mensuales con 733 unidades. En el año crece en 31.5%, dos puntos menos que los que tenía hasta la anterior medición y esto le hizo finalmente ceder su tercer lugar ante la Duster, que por escasas 8 unidades le ganó el puesto en el Top 20 de los carros más vendidos del año al cierre del primer semestre.

Renault Duster

03. Renault Duster – 4.542 unidades

Poco a poco la Renault Duster va recuperando terreno y aunque ya no es el único vehículo de Renault de este Top 20 que crece en el año, el suyo si es el avance más grande para el portafolio de la marca con 24.5% de crecimiento, 6 puntos más que los que tenía hasta mayo. Con 910 unidades vendidas en junio, ocupó el cuarto puesto en las ventas mensuales y en el listado de los más vendidos del año subió una casilla.

Chevrolet Onix

02. Chevrolet Onix – 4.916 unidades

A diferencia del carro anterior, el Onix completa dos meses en un ligero retroceso, aunque en junio le fue mucho mejor que en mayo, cuando solo se vendieron 300 unidades. Para junio el carro más vendido de Chevrolet en el país logró comercializar 734 unidades y ocupó el séptimo renglón del Top mensual. Este desempeño le valió aumentar su crecimiento anual en 26.6%, 9 puntos más que los que tenía en mayo. A pesar de ello, perdió el título como el carro más vendido en Colombia al cierre del primer semestre y tendrá que volver a los desempeños de comienzos de año para no ceder su puesto en un par de meses.

Suzuki Swift Sedán

01. Suzuki Swift – 3.567 unidades

El Suzuki Swift fue el carro que mejor desempeño tuvo en junio y de paso, el que más puestos subió en el Top 20 de los carros más vendidos en Colombia durante 2022. El pasado mes se vendieron nada menos que 1.718 unidades, lo que lo llevó a ganarse el primer lugar de las ventas en junio con un espectacular crecimiento de más del 350% versus el mismo periodo de 2021. Semejante desempeño lo catapultó hasta el primer lugar de este listado y le dio la corona como rey de las ventas en Colombia, además con un crecimiento versus 2021 de 455.7%, el más alto entre estos 20 protagonistas.

Chevrolet Captiva

DATO

La Chevrolet Captiva terminó saliendo del Top 20 de los carros más vendidos en el país al cierre del primer semestre. Acumuló dos meses con baja demanda, a pesar de que aun reporta un crecimiento en las ventas frente a 2021. Estaba en el puesto 20 en mayo.

.