Los BMW M3 Touring y el nuevo M2 están cada vez más cerca

Con BMW M celebrando sus 50 años en este 2022 no nos extraña que las noticias alrededor de la división deportiva de la marca alemana estén tan seguidas: ya vimos que serán el invitado de honor en la edición de este año del Goodwood Festival of Speed, presentaron el regreso de las siglas CSL, mostraron ediciones de aniversario de los M3, M4 y M 1000 RR, y como si eso no fuera suficiente se alistan para continuar con los estrenos.

Hablamos de la esperada BMW M3 Touring, la primera station wagon de producción hecha sobre el M3. A través de algunos anticipos la marca la ha ido revelando de a pocos para aumentar la expectativa sobre su llegada y ahora por fin tenemos una fecha exacta para marcar en el calendario.

Aprovechando que serán el invitado de honor durante el Goodwood Festival of Speed, la BMW M3 Touring hará su debut durante este evento que se realizará entre el 23 y 26 de junio. Y por supuesto no será únicamente una exhibición estática sino que también hará el recorrido del trayecto cronometrado característico de este evento.

La BMW M3 Touring hará su primera aparición en público el jueves 23, a las 10 am, hora local, y como ha sido tradición con este evento lo más seguro es que en esta ocasión también se realice una transmisión en vivo a través de Youtube. BMW también confirmó que junto con la M3 Touring mostrarán otra unidad con los accesorios Performance Parts.

Dejando de lado los anuncios oficiales, el nuevo BMW M2 es otro carro que ha creado su propia expectativa. Hasta el momento la marca ha hecho algunos adelantos de lo que podemos esperar, como por ejemplo el hecho de que será fabricado en México desde finales de este año, así como algunas imágenes de unidades totalmente camufladas.

Cumpliendo su cometido, dichas imágenes no nos han dejado ver bien el diseño del BMW M2 pero una publicación reciente en la cuenta de Instagram de wilcoblok, citando a otra como fuente, revela una imagen de la parte trasera de este cupé. A decir verdad, nada que no esperáramos: las luces de freno cambiarían respecto al Serie 2 solo por su esquema de iluminación, los reflectores verticales serían conservados en este nuevo modelo y seguiría teniendo cuatro salidas de escape.

Sin podemos ver más por el momento no es mucho lo que se pueda decir pero si tenemos en cuenta que a esta unidad del BMW M2 parece no estar faltándole nada y que su inicio de producción estaría previsto para finales de este año, no descartamos una aparición “sorpresa” durante el Goodwood Festival of Speed.

Respecto a la mecánica del BMW M2 por el momento no hay información oficial o reportes confiables pero se espera que lleve el TwinPower Turbo de seis cilindros y 3.0 litros (S58) con cerca de 450 caballos de potencia. La transmisión automática es un hecho mientras que la disponibilidad de una manual estaría en entredicho.

