Los Morgan Plus Four y Plus Six modernizan su diseño interior

La historia del Morgan Plus Four se remonta a 1950, y es un modelo aún vigente. Las versiones actualizadas de Plus Four y Plus Six serán comercializadas a partir de enero de 2023, con precios aún sin confirmar.

Ambos utilizan un chasís de aluminio adherido, al que Morgan llama CX-Generation. El Plus Four tiene carrocería estrecha y se monta sobre llantas más anchas, mientras que el Plus Six es más ancho y de apariencia más agresiva.

Morgan Plus Four y Plus Six

Mecánicamente, el Plus Four utiliza un bloque turbo de 2.0 litros y cuatro cilindros de origen BMW. Es capaz de generar 255 caballos de potencia a 4.400 rpm y 400 Newton-metro de torque. Usa una caja de cambios automática de ocho velocidades, o una manual de seis -esta última con 350 Nm-.

(Además: Range Rover convertible y eléctrica, la pesadilla de un purista)

Morgan Plus Four y Plus Six

El Plus Six lleva un motor turbo de seis cilindros en línea, también BMW, que genera 335 unidades de potencia y 500 Nm de torque. La única opción disponible es la caja de cambios automática de ocho velocidades.

Morgan Plus Four

Morgan estrena el control electrónico de estabilidad para estos modelos, donde los pilotos podrán seleccionar múltiples niveles de asistencia. Además agregaron de serie los airbags, una guantera, y opcional, un portavasos.

Morgan Plus Six

También estrenan amortiguadores y casquillos de suspensión, con una completa revisión que mejoró la conducción y el rendimiento a alta velocidad.

(Le puede interesar: Bugatti W16 Mistral el roadster más rápido de la historia)

Morgan Plus Four

Los cambios estéticos se hicieron por dentro. El tablero ahora es de aluminio superformado, y los compradores pueden elegir entre un acabado plateado, negro mate o del color de la carrocería. En el tablero, al frente del volante, hay una pantalla de información LCD -más grande y de mejor resolución que la pantalla anterior-. Además hay indicadores analógicos enmarcados por biseles cromados.

Morgan Plus Six - interior

Además, los nuevos Plus Four y Plus Six aprovechan una alianza con Sennheiser y ofrecen un sistema de sonido de ocho bocinas, cuatro de ellas escondidas por detrás del tablero.

Morgan Plus Four - interior

Más noticias

Mercedes-AMG One, el más rápido del Nürburgring

El Porsche Boxster eléctrico empieza a tomar forma

Lancia mira a su pasado para avanzar hacia el futuro