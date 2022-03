McLaren F1 es limpiado hasta el último tornillo

En su momento el McLaren F1 fue toda una revolución en el mundo automotor, un supercar en todo el sentido de la palabra y con un desempeño que para muchos quienes lo probaron y compraron nunca sería superado. Puede que esto sí haya sucedido pero lo que nunca será superado es su estatus de ícono, y en el más reciente video de Hagerty le dan una limpieza digna de esta pieza.

Y no es para menos pues aunque de por sí el McLaren F1 ya es un auto especial por su limitada producción de poco más de 100 unidades, el protagonista del video es aún más raro al ser uno de lo que lleva un kit aerodinámico instalado de fábrica. Tim McNair, quien presenta el primer video de la nueva serie Beyond The Details de Hagerty en Youtube, nos muestra algunos de los procesos utilizados para detallarlo.

McLaren F1 High Downforce kit, Hagerty

Aunque no es una técnica nueva, el uso de hielo seco en chorros (dry ice blasting) es un proceso no invasivo que permite remover de forma eficiente toda la suciedad de las superficies delicadas. En este caso, McNair se centra en la parte interna de los guardabarros y los frenos para luego pasar a procesos para limpiar, literalmente, hasta el último tornillo.

McLaren F1 High Downforce kit, Hagerty

Con seguridad para muchos un proceso así de minucioso no tendrá sentido, será una pérdida tiempo y una lavada convencional, si acaso con algún detallado ‘genérico’ será más que suficiente. Pero estamos hablando de un McLaren F1, un carro nada convencional, ‘genérico’ y que merezca algo que apenas sea suficiente.