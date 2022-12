McLaren habla de cómo será su primer SUV

Ya es oficial, McLaren está trabajando en el desarrollo del que será su primer SUV. La marca confirmó que este llegará durante la presente década y se venderá sólo como eléctrico. Eso sí, ofrecerá diferentes opciones en cuanto a potencia y sistemas de tracción.

Hace dos décadas que llegó el Porsche Cayenne, el primer SUV que ponía en liza una merca de muy altos vuelos dedicada tradicionalmente al desarrollo de carros deportivos. Junto al Macan, suponen actualmente más de la mitad de las ventas de la marca. Poco a poco otros fabricantes tomaron el mismo camino, algunos como Aston Martin y su DBX, Lamborghini y su Urus o Ferrari con el Purosangue. McLaren será el siguiente.

Hasta la firma británica había dicho que su futuro estaba en los superdeportivos, por ende no se tenían a los SUVs en el mapa. Pero la salida de Mike Flewitt como máximo responsable de la compañía cambió la hoja de ruta de la empresa. Su sucesor es Michael Leiters, ingeniero alemán que ha trabajado previamente en Porsche. Es decir, alguien que sabe del poder que tienen actualmente los SUVs para atraer clientes.

De hecho, Leiters ha estado también en Ferrari, concretamente cuando empezó a gestarse el ansiado Purosangue.

"Desarrollé un SUV en Ferrari y desarrollé un SUV en Porsche, así que me encantan los SUV. Pero no lo haremos por mí. Creo que es un mercado realmente importante. Todavía lo es, y sigue creciendo. Es muy atractivo como segmento de mercado. Lo que tenemos que entender como McLaren es cómo podemos encontrar un producto que esté en línea con nuestro ADN. No deberíamos hacer un SUV clásico", comentó Leiters en 'Autocar'.