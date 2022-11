Mercedes-AMG One, el más rápido del Nürburgring

Durante el furor de su lanzamiento, Mercedes-AMG confesó que a lo largo del desarrollo del One fueron incontables las veces en que se preguntaron a sí mismos por qué se habían metido a hacer eso: llevar el motor de un Fórmula 1 a un carro de calle por supuesto nunca iba a ser nada sencillo pero después de muchos retrasos finalmente lo lograron.

Mercedes-AMG One, récord Nurburgring

El resultado de todo esto es que el Mercedes-AMG One, con su motor V6 turbo de 1.6 litros y otros cuatro motores eléctricos, alcanza los 1.049 caballos de potencia, por supuesto convirtiéndolo en uno de los carros de calle más potentes y más rápidos del mundo. Porque sí, las 275 unidades que se producirán, se pueden matricular como cualquier otro vehículo normal.

Con todos sus avances, desarrollos y tecnologías, el Mercedes-AMG One se ubica en la parte alta de la “cadena alimenticia” del mundo automotor, codeándose con los mejores y más exclusivos hiper deportivos. ¿Deberíamos entonces sorprendernos con que rompió el récord de vuelta en el Nürburgring Nordschelife para vehículos de producción?

Tal vez no tanto, pero en todo caso es algo que vale la pena tener en cuenta. Así las cosas, el Mercedes-AMG One con el piloto Maro Engel al volante marcó un tiempo de 6:35.183, superando en 3.65 segundos al Porsche 911 GT2 RS modificado por Manthey-Racing, que tenía el récord hasta ahora. Y claro, no podían quedarse sin anotar que las condiciones no fueron las ideales, con una pista más húmeda y sucia de lo que hubieran querido.