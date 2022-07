Mitsubishi y Nissan planean competidor para el Suzuki Jimny

Desde que su actual y más reciente generación fuera lanzada en 2018, el Suzuki Jimny ha tenido un importante éxito donde la demanda ha superado la oferta. Al parecer esto ha presentado una situación que Nissan y Mitsubishi querrían aprovechar pues según el portal japonés Best Car ambos fabricantes se encuentran trabajando en un competidor directo para este campero.

Planeado como un sucesor espiritual del Mitsubishi Pajero Mini (aún más pequeño que el Montero iO que vimos brevemente en Colombia) y Nissan Kix, este futuro campero estaría destinado en principio al mercado japonés y específicamente al segmento de los kei cars, y no se descarta que posteriormente pueda expandirse a otros mercados.

Mitsubishi Pajero Mini

El reporte de Best Car dice que este futuro campero de Mitsubishi y Nissan podría montarse sobre la plataforma que comparten los Mitsubishi eK y Nissan Sakura que vimos hace unos meses, pero como esto aún es un rumor del que no se conoce información oficial no podemos dar nada por sentado.

Igualmente apuntan a que podría llegar a montar un motor con hibridación ligera e incluso uno totalmente eléctrico. Siendo un competidor directo para el Suzuki Jimny la tracción 4x4 debería equiparse de serie y en ese sentido apuntan al sistema S-AWC de Mitsubishi pero, nuevamente, esto apenas son solo rumores.

Best Car también dice que este proyecto de Mitsubishi y Nissan sigue avanzando con la meta de lanzarse en su mercado local en 2024, así que en caso de que ambas marcas se decidan a llevarlo después a otros, eso no sería antes de 2025.

Nissan Kix

