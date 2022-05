Moke celebra los 60 años de James Bond con modelo especial

James Bond, famoso agente secreto protagonista de novelas y películas de ficción , ha estado al volante de autos de Aston Martin, BMW, Lotus y otras marcas de alcurnia; aunque también ha tenido máquinas menos rimbombantes pero igual de especiales. El Moke es uno de ellos, con cuatro apariciones en las películas de 007: You Only Live Twice (1967), Live And Let Die (1973), The Spy Who Loved Me (1977) y Moonraker (1979).

The 60 Years of Bond Moke

Ahora, la compañía ofrece un modelo de edición especial por el aniversario 60 del agente Bond. El primer ‘Moke 007’ salió en enero de 2021, inspirado en el Moke de Live and Let Die. Este es el segundo modelo, llamado The 60 Years of Bond Moke, diseñado en colaboración con EON Productions (productora de las películas de 007), con características únicas.

The 60 Years of Bond Moke

Luce un exterior azul medianoche , adornado con los antiguos logos de Bond , insignias del 60 aniversario y un tablero de instrumentos con acabado ‘Mango Tree’. También recibe un volante de madera y palanca de cambios; sillas y capota de color canela, y la cubierta de la llanta de repuesto con su decoración correspondiente.

Lea también: 'Hoonipigasus', el nuevo Porsche de Ken Block

The 60 Years of Bond Moke

Este runabout incluye cámara y un radio con conexión Bluetooth . La propulsión es totalmente eléctrica, con un autonomía de 64 kilómetros y una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

Lea también: Actualizaciones para los Toyota Tundra y Tacoma

The 60 Years of Bond Moke

El Moke tuvo su momento de popularidad entre las décadas de 1960 y 1970. Se le vio en cine y en televisión, convertido en un vehículo ideal para la playa (buggy). Su producción cesó en 1992, pero en 2017 le llegó su segundo aire gracias a Moke America.

Lea también: Optimus Prime ya es un kit de Lego

The 60 Years of Bond Moke

Cada uno de estos vehículos se fabricará bajo pedido , con entrega aproximada de 160 días. Vale 29.000 dólares, y probablemente sea el vehículo Bond más asequible del momento.

The 60 Years of Bond Moke