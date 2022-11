Motociclistas podrían ser perdonados por multas de tránsito o comparendos

En los últimos días mucho se ha hablado sobre la relación entre los moteros y los acuerdos a los que han llegado con el gobierno nacional. Desde el Ministerio de Tránsito y Transporte buscan implementar medidas para que todos los conductores tengan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Uno de los proyectos se basa en condonar las multas y comparendo de tránsito que se hayan impuesto a motociclistas por no tener el SOAT vigente entre junio y septiembre del 2022. Durante este periodo de tiempo, muchas personas no pudieron adquirir la póliza, pues en varios establecimientos de comercio no la vendían.

Según informó el Ministro de Transito y Transporte, Guillermo Reyes, la culpa de que los conductores no tuvieran el SOAT no fue de los usuarios, fue de las empresas aseguradoras que no lo estaban expidiendo para ningún tipo de vehículo. Según datos del (Registro Único Nacional de Tránsito) RUNT el 61% de las motos que circulan en Colombia no cuentan con el seguro obligatorio y han recibido una sanción por parte de las autoridades.

Aunque las cifras de evasión también son bastante altas, muchos usuarios han dado a conocer que se han acercado a los puntos de atención para adquirir el documento, pero no lo han logrado comprar, después de desplazarse a diferentes zonas. Los conductores de motocicletas son los que muestran el mayor índice de accidentalidad en el país, por eso es importante llegar a un acuerdo, para que un seguro los respalde.

