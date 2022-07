¡Otra joya! Porsche Classic restaura un Porsche 959 S

Del inusual Porsche 959 solo se fabricaron 292 unidades entre 1987 y 1988, pero de su variante Sport hicieron únicamente 29 ejemplares. Nick Heidfeld, expiloto alemán de Fórmula 1, llevó su 959 S a Porsche Classic para someterlo a una completa actualización que inició en 2017.

El ejemplar llegó a los talleres con un kilometraje excepcionalmente bajo - solo 4.183 kilómetros -, y estuvo allí desde mediados de 2017 hasta diciembre de 2021. Uno de los detalles que dictaminaron los expertos de Porsche era que el sistema de gestión del motor del auto había sido modificado; por eso fue necesario restaurar la unidad Motronic a su especificación original .

Porsche 959 S

Como a cualquier carro le pasa, el no conducirlo de manera regular le hace más mal que bien. “Si un automóvil tan innovador tecnológicamente no se conduce con regularidad, lamentablemente, los daños por inmovilidad son inevitables”, declaró Uwe Makrutzki , director de restauración de Porsche Classic. Por eso, tras la entrega a Heidfeld, Makrutzki le recomendó no cometer el mismo error y sacarlo más del garaje: “recorrer unos 100 kilómetros, al menos una vez al mes, lo protege de los daños por inmovilidad”, señaló.

Lea también: Brabus le pone magia al Mercedes Clase C

Porsche 959 S

A diferencia de la versión estándar, la versión Sport del 959 carece de elevavidrios eléctricos, bloqueo central y aire acondicionado. También prescinde de asientos traseros, espejo del lado del pasajero y de la suspensión autonivelante de serie. Todas esas restricciones para hacerlo más ligero y llegar a los 1.350 kilos de peso en total.

Porsche 959 S

Pero mientras quitaban algunas comodidades, los ingenieros de Porsche instalaron turbocompresores más grandes que funcionan con un nivel de impulso más alto. La potencia subió a 508 hp y 561 Nm, suficiente para ir de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 339 km/h.

Lea también: Ferrari SF90 Stradale por Novitec

Porsche 959 S

Heidfeld también tiene en su garaje un 911 GT2 996, así como un Carrera GT, y otros ‘no Porsche’ como un Ford Mustang 1965 y un Volkswagen Escarabajo convertible .

Lea también: Ford F-150 Heritage Edition para el cumpleaños 75 de la Serie F