Peugeot 205 GTI Tolman Edition, discreta diversión

Con la creciente tendencia de los restomods hemos visto toda suerte de Porsche 911 modificados de una u otra forma y muy pocas opciones con otro tipo de vehículos, por lo cual el Peugeot 205 GTI de Tolman Engineering toma un tinte aún más interesante. Aunque hace unos meses ya habíamos visto un prototipo (ver video al final), esta unidad roja es la primera entregada a un cliente.

Que las modificaciones de Tolman Engineering sobre el Peugeot 205 GTI no sean raras no le quita ningún mérito al resultado pues como bien se sabe en proyectos de este tipo, lo más interesante e importante es el proceso que se hace y en ese sentido no escatiman en nada (lo cual se refleja en el precio, claro).

Peugeot 205 GTI Tolman Edition

Todo comienza con un desarme prácticamente completo de un Peugeot 205 GTI, que bien puede ser llevado por el cliente o comprado a Tolman, y al cual se le hace una revisión de todo para luego comenzar a aplicar las modificaciones acordadas con el futuro propietario del juguete. En total se calcula un trabajo de cerca de 700 horas.

(Además: Fiat 500 Abarth para celebrar los 100 años del autódromo de Monza)

Peugeot 205 GTI Tolman Edition

Para el caso de este Peugeot 205 GTI rojo en particular, se mantuvo el bloque de su motor 1.9 litros pero se instaló una culata de 16 válvulas porteada, una ECU de Motec (que dicen que también mejora la respuesta del acelerador) y un sistema de escape desarrollado por Tolman, con lo cual se llegó a los 200 caballos de potencia. Recordemos que el 205 GTI no llegaba a la tonelada de peso…

(Le puede interesar: Nissan Leaf, si tendrá tercera generación, pero...)

Ayudando a controlar esto está una suspensión con amortiguadores Bilstein y una barra estabilizadora trasera que prometen una dirección más directa y un eje trasero más controlable. La transmisión es reparada completamente con controles de cambio y bujes reforzados para cambios más precisos, lleva frenos AP Racing y llantas Michelin Youngtimer PE2.

Peugeot 205 GTI Tolman Edition

El interior del Peugeot 205 GTI de Tolman por supuesto no se pasó por alto y el cliente de esta primera unidad optó por el cuadro de instrumentos digital que emula el diseño original y un nuevo tapizado que no se ve fuera de lugar. Para asegurarse de que no sea un juguete de poco uso, lleva dirección hidráulica, aire acondicionado y conectividad Bluetooth.

Peugeot 205 GTI Tolman Edition

Sin duda el Peugeot 205 GTI de Tolman es un juguete que suena no solo divertido sino que además suma la posibilidad de utilizarlo prácticamente a diario sin tener que sacrificar mayores comodidades. El precio base de este proceso es de £55,000 (más impuestos locales), una cifra que no parece nada descabellada en este mundo de los restomod.7

Más noticias

¿cuánto vale un peritaje de un carro en 2022?

Consumer Reports: estas son las marcas con vehículos más confiables

Lexus revela la autonomía oficial del RZ 450e