Pico y Placa Solidario en Bogotá subirá la tarifa: estos serán los precios

La medida del pico y placa solidario es una alternativa que se presenta a los conductores que quieran transitar por las calles de Bogotá en días que su placa esté comprometida con las restricciones de movilidad.

(Lea también: Bogotá: colapso en la calle 80 por accidente de tránsito).

Esta opción está habilitada tras realizar un pago que lo exonera del pico y placa que rige en Bogotá para vehículos particulares desde las 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Los días pares no pueden circular los vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8; en días impares no pueden movilizarse los vehículos cuyas placas finalizan en 1, 3, 5, 7 y 9.

Pese a que las tarifas no parecían mostrar alteraciones, la mañana de este martes la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que se "publicó el proyecto de resolución que actualizará las tarifas del Pico y Placa Solidario".

(Además: Compra de un carro usado: estas son las estafas más comunes).

En ese sentido, el proyecto habla de un aumento considerable que será mostrado al público por cinco días para conocer las percepciones de los ciudadanos.

Asimismo, los resultados del sondeo permitirán que la entidad reglamenta el aumento de la tarifa la próxima semana.

(Siga aquí: ¿Puede solicitar el levantamiento de medidas cautelares del vehículo?).

Los valores se modifican dependiendo de la gama del vehículo, así como de sus niveles de contaminación. Estos son los valores propuestos:

Para transitar un día : antes $51.000; ahora $54.606 pesos.

: antes $51.000; $54.606 pesos. Para transitar un mes : antes $413.200; ahora $436.000 pesos.

: antes $413.200; $436.000 pesos. Para transitar seis meses: antes $2.066.200; ahora $2.182.0000 pesos.

Recuerde que se puede inscribir al pico y placa solidario ingresando a la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/.

Luego, entre al ‘Simulador de tarifa’ antes de iniciar con su registro. El sistema le indicará el valor a pagar dependiendo de la duración (un día, un mes o un semestre), características de tu vehículo y de si está matriculado en Bogotá o no.

(Le puede interesar: Conductores de carros y motos en Colombia podrían pagar más, según Minhacienda).

Debe registrarse con sus datos personales (como persona natural o jurídica) y los de su vehículo. Después de ello, pague en línea.

Posteriormente, pase al módulo de sensibilización, valide su identidad y realice el curso requerido.

Más noticias

- Impuesto de vehículos: ¿dónde pagarlo si la placa no es de Bogotá?

- Así puede verificar quién es el propietario de un vehículo en venta

- Impuesto de vehículos: ¿cómo descargar la factura de un carro adquirido por leasing?