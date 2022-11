Pico y placa en Bogotá del 1 al 31 de diciembre

Bogotá es una de las ciudades que tiene más obras en ejecución, en algunas zonas están construyendo la primera línea del metro y en otros sitios están adecuado troncales de Transmilenio. Por esa razón, los ciudadanos todos los días pasan horas tratando de llegar a sus destinos por la gran congestión vial.

(Leer más: Toyota sorprede con el Aqua GR Sport)

Las primeras semanas del mes de diciembre, se suele presentar una gran congestión en toda la ciudad. Sin embargo, esta suele bajar para las últimas semanas y hasta mediados de enero, en este tiempo, la alcaldía levanta el pico y placa para que las personas se puedan movilizar a celebrar las fiestas de fin de año.

Para el 2022 la alcaldía de la mano con la Secretaría de Movilidad, descartaron que vayan a levantar el pico y placa, esto debido a la cantidad de obras que se desarrollan en la ciudad, que podrían llegar a causar más congestión vial en caso de que se levante el pico y placa. “Que la gente se goce caminar, se goce la ciclovía, venga en bici, en transporte público, para ver el espectáculo de los alumbrados en la ciudad”, agregó Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

(Seguir leyendo: Fernando Alonso seguría con Aston Martin tras retiro como piloto de Fórmula 1)

¿Cómo va a funcionar el pico y placa en Bogotá en diciembre?

No va a haber ninguna novedad, los carros particulares van a tener pico y placa de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., de acuerdo al último dígito de su placa. Esto quiere decir que los días impares no podrán movilizarse los vehículos cuya placa termine en 1,3,5,7,9 y los días pares, los finalizados en 0,2,4,6,8

Más noticias: